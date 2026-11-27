Ngày 26/11 Chủ tịch Quốc hội Serbia Aleksandar Cupic thông báo nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 27/12 tới. Sau khi ký văn bản ấn định ngày bầu cử tại thủ đô Belgrade, ông Cupic kêu gọi người dân Serbia tham gia bỏ phiếu, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn người đứng đầu nhà nước.

Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 25/10, trong đó các ứng cử viên do phong trào biểu tình do sinh viên dẫn dắt đề cử giành chiến thắng với cách biệt lớn. Phong trào này trước đó đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, kêu gọi chấm dứt tình trạng tham nhũng tại Serbia.

Diễn biến chính trị tại Serbia có sự thay đổi đáng chú ý sau khi cựu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức ngày 27/9 để tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, các ứng cử viên do phong trào sinh viên đề cử đã giành chiến thắng áp đảo, khiến ông Vucic không đạt được mục tiêu chính trị đề ra.

Theo quy định tại Serbia, tổng thống chủ yếu giữ vai trò đại diện, với các quyền hạn pháp lý chính thức tương đối hạn chế. Quyền điều hành đất nước tập trung chủ yếu vào chính phủ và thủ tướng.

Tổng thống có trách nhiệm tham vấn các đảng phái chính trị để đề cử ứng viên thủ tướng. Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các chỉ huy quân đội, cũng như giải tán quốc hội theo đề nghị của chính phủ.

Cuộc bầu cử tổng thống ngày 27/12 được tổ chức trong bối cảnh Serbia vừa trải qua những thay đổi đáng kể trên chính trường. Kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng 10 đã tạo điều kiện để phong trào biểu tình do sinh viên dẫn dắt tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành chính quyền, sau thời gian vận động chống tham nhũng. Việc lựa chọn tổng thống mới sẽ là một bước tiếp theo trong tiến trình chính trị tại Serbia, trong khi vai trò và quyền hạn của chức vụ này vẫn chủ yếu mang tính đại diện.