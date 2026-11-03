Sếp UOB nói lý do xây tòa nhà 450 triệu USD ở TP.HCM

Chia sẻ tại phiên thảo luận "Tài chính quốc tế và vai trò của các trung tâm tài chính quốc tế (IFC)" trong khuôn khổ Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit, ông Phạm Hồng Hải, Phó tổng giám đốc UOB Việt Nam cho biết quyết định xây dựng tòa cao ốc UOB Plaza TP.HCM tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP.HCM) với tổng mức đầu tư 450 triệu USD, hướng đến mục tiêu hỗ trợ thị trường một cách tốt hơn.

Lộ trình phát triển VIFC-HCMC kéo dài nhiều năm

"Ngân hàng nhận thấy Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) sẽ là nơi thu hút nguồn vốn đổ về Việt Nam và chúng tôi mong muốn có những hoạt động sâu sát với trung tâm này", ông Hải nói thêm. Công trình văn phòng hạng A này có tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn, được định vị theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát triển bền vững quốc tế, dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và chính thức trở thành trụ sở chính của UOB tại Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải, Phó tổng giám đốc UOB Việt Nam, chia sẻ tại phiên thảo luận. Ảnh: BTC.

Bà Ashley Zhang, Trưởng đại diện Viện Tài chính Quốc tế, nhận định VIFC-HCMC không đi theo hướng là đối thủ cạnh tranh của Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) mà là một mắt xích bổ trợ trong hệ sinh thái khu vực.

Theo bà, trung tâm tài chính nói chung đóng vai trò kết nối dòng vốn giữa các thị trường nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư, thương mại cũng như cơ sở hạ tầng. "Một trung tâm tài chính quốc tế không nhất thiết phải tập trung mọi hoạt động tại một địa điểm hay gắn với một đồng tiền duy nhất", bà Zhang diễn giải. Thay vào đó, trung tâm cần có khả năng hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và sản phẩm tài chính, đồng thời cung cấp các dịch vụ như điều phối, thanh toán, bảo hiểm và bảo lãnh cho các hoạt động trong khu vực.

Bà Ashley Zhang, Trưởng đại diện Viện Tài chính Quốc tế, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Bà Zhang cho rằng vai trò của dòng vốn khu vực trong thương mại, đầu tư và tài trợ hạ tầng đang ngày càng lớn. Vì vậy, các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi liệu trung tâm tài chính có thể xây dựng được cấu trúc đủ rộng để hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, sản phẩm và dịch vụ tài chính hay không.

Về lộ trình phát triển VIFC-HCMC, ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC nhấn mạnh đây là quá trình kéo dài nhiều năm và không thể hoàn thành trong "một sớm một chiều".

Theo ông, các quy định cần được bổ sung từng bước để mở rộng phạm vi hoạt động, danh mục sản phẩm và dịch vụ của trung tâm. Trong ngắn hạn, trọng tâm của VIFC-HCMC liên quan đến hoàn thiện những nền tảng quan trọng ban đầu, bao gồm cấp phép cho ngân hàng và các đơn vị quản lý tài sản, thu hút tổ chức đăng ký tham gia, sau đó đến hình thành các giao dịch có thể được xử lý trong hệ thống. Ông so sánh quá trình hiện nay như việc xây dựng "hệ thống đường ống và máy bơm" trước khi đưa các sản phẩm tài chính ra thị trường.

Ông Richard D. McClellan, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC, chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình vận hành của trung tâm. Ảnh: BTC.

Còn về dài hạn, trung tâm có thể phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ cũng như cấu trúc tài chính đa dạng hơn.

Tuy nhiên, đại diện VIFC-HCMC nhấn mạnh sẽ không có một thời điểm mở cửa chung cho tất cả các hoạt động, bởi từng lĩnh vực và dịch vụ cần đáp ứng những điều kiện khác nhau.

Cũng thông qua phiên thảo luận, ông khuyến nghị nhà đầu tư có thể sử dụng trung tâm như một kênh để đưa vốn vào thị trường, thay vì xem VIFC là một đơn vị hoạt động độc lập. Dù vậy, ông lưu ý khi đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp vẫn cần xem xét các yếu tố như cấu trúc tài chính, nghĩa vụ báo cáo và kế toán, chính sách thuế cũng như cơ chế chuyển đổi và luân chuyển tiền tệ. Những quy định này có thể khác với thông lệ tại các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Phải tiếp tục hoàn thiện nền tảng trong nước

Nhắc lại việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, ông McClellan phân tích việc nâng hạng thị trường chứng khoán là một bước quan trọng, song yếu tố này vẫn chưa thể phản ánh toàn bộ điều kiện cần thiết để thu hút vốn đầu tư. Nền tảng trong nước vẫn phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Ông cũng nhấn mạnh minh bạch, công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp là những nội dung mà nhà đầu tư sẽ xem xét khi đánh giá một thị trường.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành VIFC-HCMC cho rằng Việt Nam cũng cần nhìn nhận mối quan hệ giữa dòng vốn đầu tư đi vào và lợi nhuận được chuyển ra khỏi thị trường. "Đây là vấn đề ít được nhắc đến nhưng nó lại có ý nghĩa quan trọng đối với các trung tâm tài chính quốc tế", ông nói thêm.

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn còn dè dặt khi chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, từ đó khiến họ khó dự đoán chính sách hoặc chưa chắc chắn về mức độ thực thi các quy định. Vì vậy, sự minh bạch của thị trường, cơ chế quản lý vốn và khả năng kết nối với các thị trường nước ngoài là những yếu tố cần được làm rõ để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Những năm gần đây, Việt Nam đã xây dựng nhiều quy định nhằm hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Các cơ chế giám sát và hỗ trợ cũng đang từng bước được hình thành, với những tiêu chuẩn được công bố và ghi nhận trên trường quốc tế. Ông cho biết Việt Nam cần tiếp tục phát triển từng bước để có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ như những trung tâm tài chính quốc tế tại Dubai, Singapore hay New York (Mỹ).

Cả 2 trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ từng bước tham gia vào mạng lưới quốc tế trong tương lai.