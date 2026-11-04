Sếp Tiktok về đầu quân cho Masan

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự.

Theo đó, HĐQT bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming giữ chức Giám đốc Chiến lược & Đầu tư Tập đoàn (Group Chief Strategy & Investment Officer) và ông Rob Chang giữ chức Giám đốc Nhân sự Tập đoàn (Group Chief Human Resources Officer).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026. Hai lãnh đạo mới sẽ báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc Masan, ông Danny Lee.

Cùng với việc đảm nhận vị trí điều hành mới, trước đó, ông David Tan đã cũng thôi giữ chức thành viên độc lập HĐQT Masan.

Việc bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp cao diễn ra trong giai đoạn Masan đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, với hai trọng tâm là tiếp cận sâu hơn thị trường vốn toàn cầu và chuyển đổi mô hình quản trị nhân sự dựa trên nền tảng công nghệ.

Trong hai nhân sự vừa được bổ nhiệm, ông David Tan Wei Ming là gương mặt đã gắn bó với Masan nhiều năm.

Giám đốc Chiến lược và Đầu tư David Tan (trái) và Giám đốc Nhân sự Rob Chang.

Ông tham gia Hội đồng Quản trị Masan với tư cách thành viên độc lập từ tháng 4/2019, trước khi chuyển sang vai trò điều hành vào đầu tháng 11/2026.

Trước đó, ông David Tan từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) và TPG Capital, hai tổ chức đầu tư quốc tế có lịch sử rót vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông cũng từng trực tiếp tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masan. Kinh nghiệm này giúp ông có sự am hiểu về hoạt động của Tập đoàn, đồng thời tiếp cận doanh nghiệp từ góc nhìn của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Ở cương vị mới, ông David Tan được giao dẫn dắt các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao vị thế Masan trên thị trường vốn toàn cầu.

Theo định hướng được công bố, nhiệm vụ của ông tập trung vào ba lĩnh vực bao gồm đơn giản hóa cấu trúc Tập đoàn, xây dựng chiến lược phân bổ vốn hiệu quả, hướng tới gia tăng lợi ích cho cổ đông. Trọng tâm còn lại là thúc đẩy chiến lược tăng trưởng ra ngoài thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, tân Giám đốc Nhân sự Rob Chang có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại ByteDance/TikTok, nơi ông tham gia quá trình mở rộng tổ chức quốc tế lên quy mô hơn 20.000 nhân viên.

Ông cũng từng làm việc tại Alibaba Group, phụ trách hoạt động nhân sự của AliExpress tại hơn 30 thị trường. Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc Nhân sự và AI tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Tại Masan, ông Rob Chang sẽ phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự (Masan HR Digital Twin), sử dụng dữ liệu để theo dõi quy trình làm việc, kết quả công việc và quản trị hiệu suất nhân sự theo thời gian thực.

Theo định hướng của tập đoàn, việc ứng dụng mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên mỗi nhân sự, đồng thời hỗ trợ mở rộng quy mô mà không phải gia tăng tương ứng các tầng nấc quản lý.

Cả ông David Tan và ông Rob Chang sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc Masan Danny Lê.

Lý giải về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo mới, Masan cho biết tập đoàn đang ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu và ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự.

Đây cũng là 2 nội dung trong chiến lược phát triển được Masan gọi là "Go Digital, Go Global", hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tổng giám đốc Danny Lê cho biết ông David Tan sẽ phụ trách thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, trong khi ông Rob Chang đảm nhiệm quá trình chuyển đổi hoạt động quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu và công nghệ.