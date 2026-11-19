Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ ngày 16/11/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng.

Trước khi nhận nhiệm vụ, ông Hà chưa giữ chức vụ tại ngân hàng.

Ông Ngô Hoàng Hà sinh năm 1975, có bằng Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Sydney (Australia). Ông từng làm việc nhiều năm tại PwC trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao trong hệ sinh thái Techcombank.

Ông Ngô Hoàng Hà giữ chức Giám đốc Tài chính của Eximbank kể từ ngày 16/11/2026.

Trong giai đoạn 2011-2023, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Tài chính, Giám đốc cao cấp quản lý tài chính doanh nghiệp tại Techcombank.

Đến tháng 5/2023, ông Hà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - Mã: TCX).

Đầu tháng 9/2026, ông thôi toàn bộ chức vụ tại TCBS, kết thúc khoảng 15 năm liên tục làm việc trong hệ sinh thái Techcombank. Hơn hai tháng sau, ông gia nhập Eximbank và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính.

Trước ông Hà, Eximbank đã đón một nhân sự cấp cao khác từng gắn bó nhiều năm với Techcombank là ông Nguyễn Lê Quốc Anh.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7/2026, ông Quốc Anh được bầu làm thành viên độc lập HĐQT Eximbank, sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Ông Quốc Anh từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Techcombank giai đoạn 2016-2020. Đây là thời kỳ ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh và đưa cổ phiếu TCB lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đáng chú ý, phần lớn nhân sự trong HĐQT Eximbank là người nước ngoài. Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết, ban lãnh đạo đang tập trung xây dựng văn hóa tổ chức và văn hóa quản trị hiệu quả.

Các thành viên HĐQT hiện tại đều có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, với tối thiểu 25 năm hoạt động, cũng như kinh nghiệm trong ngành tài chính nói chung.

Từ nền tảng này, HĐQT sẽ thực hiện vai trò định hướng chiến lược, hướng dẫn Ban Điều hành và các bộ phận bên dưới trong quá trình triển khai hoạt động.

"Mục đích lớn nhất của HĐQT đó là hướng dẫn và định hướng chiến lược, cũng như hướng dẫn và định hướng văn hóa tổ chức", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Eximbank, cách vận hành của các ngân hàng trên thế giới về cơ bản không khác biệt, do đó điều quan trọng là cần có tầm nhìn dài hạn, không chỉ đối với xu hướng phát triển của ngành ngân hàng mà còn với nền kinh tế và đất nước.

Ông cho rằng những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành có khả năng nhìn nhận các xu hướng dài hạn và nhận diện những bước ngoặt của thị trường mà người khác có thể chưa lường trước. Đây là lợi thế giúp ngân hàng củng cố hệ thống quản trị, hoàn thiện chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Eximbank cho thấy một bức tranh ảm đạm. Cụ thể, trong quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng chỉ đạt 1.343 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thu nhập lãi thuần chỉ đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 25%.

Với sự gia tăng của chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Eximbank kết lại quý III/2026 với khoản lãi trước thuế 186 tỷ đồng, giảm 66% và lãi sau thuế 144 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 4.692 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng rất mạnh (tăng 93%) trong khi chi phí hoạt động không được tiết giảm hiệu quả, lãi trước thuế 9 tháng của Eximbank giảm 58% so với cùng kỳ, chỉ đạt 864 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 663 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng tài sản của Eximbank giảm xuống 241.495 tỷ đồng. Giá trị nợ xấu tại ngày 30/9/2026 đạt 3.973 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu là 2,6%, giảm nhẹ so với đầu năm là 2,8%.