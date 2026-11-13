Sếp Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo dữ liệu công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngày 3/11, Thuế cơ sở 1 TPHCM đã ban hành Thông báo số 538019/TB-TCS1-KĐT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (mã số thuế 0301002561).

Tính đến ngày 3/11/2026, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đang có khoản nợ thuế vượt ngưỡng quy định là hơn 312,1 tỷ đồng.

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với ông Đỗ Anh Dũng bắt đầu từ ngày 3/11/2026.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng được công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế. Ảnh chụp màn hình

Theo số liệu từ Thuế Cơ sở 1 - TPHCM công bố ngày 12/10, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có số tiền nợ thuế hơn 311,6 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Dũng còn được biết đến là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) được thành lập năm 1993. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng…

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, TPHCM. Từ cuối tháng 1/2026, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Trần Hồng Sơn. Ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trước đó, vào tháng 9/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên phạt ông Dũng 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - giảm 1 năm tù so với phiên tòa sơ thẩm. Ông Dũng được đặc xá vào ngày 29/4/2025.

Sau khi ông Dũng tái xuất, Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên tục đề xuất nhiều dự án. Đầu năm 2025, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã đề xuất ý tưởng thực hiện khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen.

Tháng 3/2025, Tân Hoàng Minh tiếp tục gây chú ý khi cùng Công ty CP Tổng Bách Hoá khởi công dự án khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi (tên thương mại Greenera Southmark) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì (nay là xã Thanh Trì), TP Hà Nội.

Đến tháng 6/2025, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất được tiếp tục nghiên cứu và lập ý tưởng quy hoạch chi tiết, sau đó sẽ triển khai thực hiện đầu tư dự án trên diện tích khoảng 4.320 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.