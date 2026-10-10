Sếp nữ tặng BMW giá hơn 1 tỷ đồng cho nhân viên vì một lý do bất ngờ

Để bảo vệ những nhân viên xuất sắc nhất của mình khỏi việc phải di chuyển bằng xe máy điện trong thời tiết xấu, một CEO nhân ái ở Trung Quốc đã thưởng cho họ những chiếc BMW hoàn toàn mới. Ảnh: Douyin.

Một nữ chủ nhà hàng ở Trung Quốc đang nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi tặng những chiếc BMW mới tinh cho các nhân viên có thành tích xuất sắc. Lý do khiến bà đưa ra quyết định này là không muốn tiếp tục nhìn cảnh nhân viên phải chịu mưa rét, gió lạnh khi đi làm bằng xe điện.

Bà Mã Yến Lệ (Ma Yanli), chủ một chuỗi nhà hàng lẩu bò có trụ sở tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đưa một số nhân viên đến nhận xe BMW mới vào ngày 24/9.

Theo đài truyền hình Hà Nam, mỗi chiếc xe có giá 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Bà Mã đã mua toàn bộ số xe này trước đó hai tuần và thanh toán đầy đủ.

“Tôi vui mừng đến mức không thể tin nổi! Trước đây, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này”, nhân viên may mắn được nhận quà là chị Lý Kiệt (Li Jie) chia sẻ.

“Trên đường đến showroom BMW, bà chủ Mã chỉ nói với tôi rằng sẽ tặng tôi một món đồ chơi lớn”, chị Lý kể lại.

Một chiếc BMW màu trắng mới tinh đã được đăng ký dưới tên chị Lý ngay trong ngày hôm đó. Chị không phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để sở hữu chiếc xe. Đáng chú ý, bà Mã cũng không yêu cầu nhân viên ký bất kỳ thỏa thuận nào để đổi lấy món quà.

Xót cảnh nhân viên đi xe điện giữa trời rét, nữ chủ doanh nghiệp quyết định tặng BMW

Bà Mã cho biết ý tưởng tặng xe BMW cho nhân viên xuất hiện từ mùa đông năm ngoái.

Giống như phần lớn đồng nghiệp, chị Lý thường sử dụng xe điện để đi làm. Một buổi sáng sớm, bà Mã nhìn thấy chị đến nhà hàng trong tình trạng khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Hai tai chị chuyển sang màu tím, còn đôi tay cứng đờ vì những cơn gió buốt.

Chứng kiến cảnh đó, bà Mã cảm thấy xót xa cho người nhân viên đã gắn bó với nhà hàng suốt 8 năm.

“Tôi tự hỏi mình: Tôi có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thuận tiện khi di chuyển. Vậy tại sao cô ấy lại không thể?”, bà Mã nói.

Theo nữ doanh nhân, thành công của công ty không chỉ đến từ nỗ lực của riêng bà mà còn là kết quả đóng góp của toàn thể nhân viên.

“Tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng sự phát triển thịnh vượng của công ty là nhờ nỗ lực chung của tất cả nhân viên. Vì vậy, tôi phải để người lao động cũng được hưởng thành quả từ thành công của doanh nghiệp”, bà Mã chia sẻ.

Bà đã có 20 năm làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống.

Ngoài chị Lý, một nhân viên khác là chị Lưu Oánh Oánh (Liu Yingying) cũng được tặng một chiếc BMW màu xám.

“Bà chủ nói với tôi rằng tôi làm việc chăm chỉ, có thành tích xuất sắc và xứng đáng với chiếc xe này”, chị Lưu kể với truyền thông.

Tặng quà, thưởng tiền cho nhân viên vào các dịp lễ

Đây không phải lần đầu tiên bà Mã dành những phần thưởng hào phóng cho người lao động. Vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc, bà thường tặng nhân viên những vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày cùng các khoản tiền thưởng.

Tại Trung Quốc, những câu chuyện về các ông chủ tặng quà giá trị hoặc trả lương thưởng hậu hĩnh cho nhân viên thường thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Một trường hợp nổi bật khác là ông Thôi Bồi Quân (Cui Peijun), Chủ tịch Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam. Ông được đặt biệt danh là “ông chủ thích phát tiền nhất” nhờ những khoản thưởng hào phóng dành cho người lao động.

Trước Tết Nguyên đán năm ngoái, ông Thôi đã thưởng tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 27 triệu USD) cho nhân viên. Khoản tiền này tương đương hai phần ba lợi nhuận của công ty trong năm trước đó.

Không chỉ thưởng lớn dịp cuối năm, ông Thôi còn duy trì các khoản hỗ trợ dành riêng cho những nhóm nhân viên nhất định.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hằng năm, mỗi người trong số 2.000 nhân viên nữ của công ty được nhận 800 nhân dân tệ.

Đến tháng 8, những lao động đến từ khu vực nông thôn còn được ông hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ dưới hình thức trợ cấp thu hoạch ngũ cốc. Khoản tiền này nhằm giúp họ thuê máy gặt để thu hoạch mùa màng trên những thửa ruộng của gia đình.

Theo SCMP