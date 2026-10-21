Sếp Mercedes-Benz xác nhận thời điểm ra mắt 'tiểu G-Class'

Ảnh: Mercedes-Benz.

Theo Motor1, CEO Ola Källenius của Mercedes-Benz gần đây xác nhận dòng xe G-Class nhỏ gọn của hãng sẽ ra mắt trong vòng 24 tháng tiếp theo. Như vậy, mẫu xe “tiểu G-Class” có thể sẽ chính thức trình làng vào khoảng năm 2028, nhắm đến phân khúc khác biệt so với dòng xe địa hình G-Class huyền thoại của hãng.

“Chúng tôi đảm bảo chiếc G-Class phiên bản thu nhỏ sẽ hướng đến một phân khúc khách hàng khác”, ông Stefan Weckbach - CEO của Mercedes-AMG - cho biết trong một bài phát biểu gần đây.

Theo đó, Little G sẽ không nhắm đến tệp “khách hàng G đích thực”, nhờ đó phân biệt giữa mẫu xe nhỏ hơn với dòng G-Class cỡ lớn.

Giới chuyên gia xem Little G là câu trả lời của ngôi sao 3 cánh dành cho dòng xe địa hình hạng sang cỡ nhỏ. Một chiếc SUV kích thước gọn gàng mang thương hiệu G sẽ cho phép hãng định giá thấp hơn, trong khi dòng G-Class tiêu chuẩn vẫn giữ vị trí đầu bảng danh mục sản phẩm.

CEO Ola Källenius khẳng định rõ ràng rằng 2 mẫu SUV không được sinh ra để “giẫm chân” nhau.

Vị CEO nhắc lại bài thử nghiệm tại núi Schöckl (Áo), nơi những chiếc G-Class phải thực hiện những cú đổ đèo với tốc độ 60-70 km/h, nhấn mạnh “tiểu G-Class” không được thiết kế và sản xuất để đạt đến những tiêu chuẩn này.

"Tiểu G-Class" sẽ có tệp khách hàng riêng, trong khi G-Class vẫn là dòng xe địa hình đầu bảng của hãng với các tiêu chuẩn khác biệt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Dù hướng Little G tới tệp khách hàng khác, Mercedes vẫn muốn mẫu xe địa hình nhỏ gọn có thể giữ nguyên nét tương đồng trong “gia đình” G-Class.

Stefan Weckbach đã mô tả tiểu G-Class như một mẫu xe vay mượn “một số mã gen G-Class của dòng xe lớn hơn”, thay vì chỉ là bản sao thu nhỏ đơn thuần của dòng xe có kết cấu khung gầm rời nguyên bản.

Trong khi đó, Ole Källenius hứa hẹn về khả năng off-road “rất tốt” dành cho Little G. Các công đoạn phát triển được ghi nhận tập trung vào động học hệ thống treo, kích thước bánh xe và khả năng khớp nối khớp trục. Theo Motor1, đây là những yếu tố quyết định khả năng vận hành của xe trên các địa hình gồ ghề.

"Tiểu G-Class" được phát hiện chạy thử trên đường. Ảnh cắt từ clip.

CEO tiền nhiệm của Stefen Weckbach từng xác nhận Little G khi ra mắt sẽ bao gồm các phiên bản thuần điện và động cơ đốt trong. Đây là kết quả sau khi các đại lý Bắc Mỹ gây sức ép, buộc Mercedes phải bổ sung tùy chọn chạy xăng cho “tiểu G-Class” bên cạnh biến thể thuần điện.

Lúc này, “tiểu G-Class” đang bước vào giai đoạn thử nghiệm với nhiều mẫu xe được bắt gặp trên đường với lớp ngụy trang. Mercedes được cho là sẽ sản xuất mẫu xe địa hình này tại Hungary thay vì nhà máy ở Đức - vốn là nơi hãng đang lắp ráp các dòng G-Class tiêu chuẩn.