Sếp lớn MU chọn được HLV mới thay Michael Carrick

Áp lực đang ngày càng đè nặng lên Michael Carrick khi chuỗi trận không thắng của MU kéo dài đến con số 9.

Theo The Athletic, Giám đốc bóng đá Wilcox - người cũng đang hứng chịu nhiều chỉ trích, từng đề xuất Russell Martin như một ứng viên có thể dẫn dắt Quỷ đỏ khi chiếc ghế Erik ten Hag lung lay.

Wilcox đánh giá cao Russell Martin - Ảnh: F365

Tuy nhiên, chức vô địch FA Cup năm 2024 đã giúp chiến lược gia người Hà Lan giữ được công việc.

Wilcox từng làm việc chặt chẽ với Martin tại Southampton. Ông đưa nhà cầm quân này về CLB năm 2023, trước khi Martin giúp đội bóng giành vé lên Premier League thông qua vòng play-off Championship.

Sau khởi đầu không như ý trong chiến dịch đua thăng hạng, Martin giúp Southampton trải qua chuỗi 25 trận bất bại.

Tuy nhiên, ông bị sa thải chỉ bốn tháng sau khi đội bóng trở lại Premier League, với thành tích thua tới 13 trong 16 trận đầu tiên.

Ten Hag bị MU sa thải trước đó vài tháng, vào tháng 10. Dù vậy, Russel Martin không thực sự nằm trong diện cân nhắc nghiêm túc cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford thời điểm ấy do thiếu kinh nghiệm.

Cựu tuyển thủ Scotland sau đó trải qua quãng thời gian đáng quên tại Rangers trước khi tiếp quản Leicester.

Ông ký hợp đồng 3 năm với Bầy cáo, thời hạn đến 2029, và hiện đang giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng League One sau khởi đầu khó khăn.

Wilcox đánh giá cao tư duy chiến thuật, định hướng lối chơi rõ ràng cùng khả năng lãnh đạo của Martin. Trong khi đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe cũng mong muốn MU theo đuổi một mô hình thi đấu nhất quán.

Trong trường hợp Carrick bị sa thải thời gian tới, các sếp lớn tại Old Trafford sẽ xem xét mời về Russell Martin.