Sếp Kanchanaburi khẳng định không sa thải HLV Park Hang-seo

Prawat Kithammakunnit: "Thầy Park vẫn OK".

"Mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi đang xây dựng đội bóng theo kế hoạch dài hạn. Ngay cả khi không thể thăng hạng trong năm nay, chúng tôi chắc chắn cũng không sa thải thầy Park. Tôi đang rất hào hứng với quá trình xây dựng đội bóng, gieo trồng và kiên nhẫn chờ đợi thành quả", Sếp lớn Kanchanaburi viết.

Thông điệp của vị đứng đầu CLB Kanchanaburi được ví như liều thuốc trấn an cho người hâm mộ sau phát biểu đầy ẩn ý của HLV Park Hang-seo "Tôi nghỉ việc là xong. Chấm hết…" trong cơn "nổi trận lôi đình" sau trận hòa 1-1 trước Muang Loei United.