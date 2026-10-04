Sếp Intel: 'Đừng giao toàn bộ việc suy nghĩ cho AI'

Ông George Chacko, Tổng giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand nhận định người trẻ cần giữ khả năng phán đoán và ra quyết định.

Quang Nam

Intel hiện diện tại Việt Nam hơn 2 thập kỷ, với nhà máy kiểm định và đóng gói chip tại TP.HCM. Đây là một phần trong hoạt động sản xuất của tập đoàn tại Đông Nam Á, đồng thời gắn Việt Nam với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Sự phát triển của AI mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ tại thị trường trong nước. Theo số liệu từ Intel, khoảng 39% lực lượng lao động Việt Nam đã sử dụng AI trong công việc. Tuy nhiên, số doanh nghiệp thực sự ứng dụng công nghệ này mới đạt khoảng 170.000 trên tổng số một triệu.

Trong buổi gặp gỡ với truyền thông, ông George Chacko, Tổng giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á, Australia và New Zealand, chia sẻ với Tri Thức - Znews những có nhìn về cơ hội ứng dụng AI tại Việt Nam, nguy cơ phụ thuộc vào công cụ và những kỹ năng người trẻ cần chuẩn bị.

Sếp Intel

Nội dung cuộc trao đổi

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi AI phát triển

Người lao động, doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận AI

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi AI phát triển

Thưa ông, Việt Nam giữ vai trò thế nào trong chiến lược của Intel tại khu vực, khi AI và ngành bán dẫn đang phát triển nhanh?

Việt Nam là một trong những đối tác rất quan trọng của Intel trong chiến lược phát triển khu vực.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng chặng đường mới chỉ bắt đầu. Khoảng 170.000 trong tổng số một triệu doanh nghiệp Việt Nam thực sự ứng dụng AI vào quá trình làm việc. Như vậy, cơ hội vẫn còn rất lớn.

Đó cũng là cơ sở để Intel hợp tác với các đối tác trong nước, đưa AI vào hoạt động của doanh nghiệp.

Bảo mật là lo ngại lớn nhất khi sử dụng các hệ thống AI trên đám mây. AI PC có vai trò gì trong bài toán này?

Từ góc độ công nghệ bán dẫn, chúng tôi nhìn thấy 2 thay đổi lớn.

Đầu tiên là sự dịch chuyển từ việc tập trung chủ yếu vào GPU sang kết hợp CPU và GPU. Trong mô hình này, CPU có thể đảm nhiệm nhiều tác vụ phục vụ AI.

Tiếp theo, AI ngày càng được triển khai trực tiếp trên thiết bị của người dùng, kết hợp với hạ tầng đám mây. Đây là lý do Intel đầu tư mạnh vào AI PC. Theo số liệu chúng tôi ghi nhận, hơn 100 triệu AI PC đã được xuất xưởng trên toàn cầu.

Với những tác vụ phù hợp, người dùng có thể xử lý ngay trên máy tính của mình. Họ không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây. Điều này cũng có ý nghĩa với quyền riêng tư. Dữ liệu nhạy cảm có thể được xử lý tại máy, hạn chế việc đưa ra bên ngoài, qua đó giúp bảo vệ thông tin của người dùng và doanh nghiệp.

/Uploaded/quangnam/2026_09_12/anh_btc2.JPG Nhiều người hiện dùng AI chủ yếu để hỏi đáp, viết nội dung hoặc tóm tắt tài liệu. Ảnh minh họa: Hiệp hội Internet Việt Nam.

AI giờ trở thành công cụ không thể thiếu với người dùng văn phòng. Theo ông, bước phát triển tiếp theo của công nghệ này là gì?

Chúng ta đang chuyển rất nhanh sang "Agentic AI", tức các hệ thống AI có thể thực hiện cả chuỗi công việc thay vì chờ từng câu lệnh. Ví dụ, AI có thể rà soát email, chuẩn bị bản tóm tắt trước cuộc họp hoặc gợi ý lịch trình. Hệ thống phân tích ngữ cảnh, dự đoán nhu cầu và phối hợp thực hiện nhiều bước mà người dùng không cần yêu cầu từng việc nhỏ.

Khi đó, cách con người làm việc với AI cũng phải thay đổi. Nếu chỉ biết nhập câu lệnh cơ bản hoặc thực hiện những công việc theo khuôn mẫu, bạn sẽ dần mất lợi thế.

Người dùng cần dành nhiều thời gian hơn để giám sát, đánh giá các vấn đề đạo đức và quyết định việc nào nên giao cho AI.

Người lao động, doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận AI

Nhưng khi AI làm được ngày càng nhiều, người dùng cũng dễ giao cả việc suy nghĩ cho công cụ. Làm thế nào để không phụ thuộc AI?

Tôi nghĩ điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng AI. Bạn dùng công cụ để nâng cao năng lực, hay giao toàn bộ việc suy nghĩ cho nó?

Nếu chỉ nhập yêu cầu, nhận câu trả lời rồi sao chép nguyên văn, không kiểm chứng hay suy ngẫm, khả năng tư duy phản biện sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Còn nếu dùng AI để xử lý dữ liệu, tổng hợp thông tin hoặc thực hiện những công việc cần nhiều tính toán, công cụ có thể giúp tăng năng suất rất nhiều. Bạn vẫn phải đối chiếu kết quả, phân tích và đưa ra quyết định.

Vì vậy, ranh giới nằm ở việc người dùng có giữ quyền kiểm soát quá trình ra quyết định hay không.

Chuyện sợ phụ thuộc vào công cụ không mới. Khi máy tính bỏ túi xuất hiện, từng có lo ngại học sinh sẽ quên cách tính nhẩm. Nhưng sau đó, con người vẫn học được cách thích nghi.

Với AI cũng vậy. Công nghệ có thể xử lý dữ liệu, tính toán hoặc làm những phần việc cơ học nhanh hơn. Điều đó không có nghĩa chúng ta không còn cần suy nghĩ.

Tôi cho rằng nên dùng AI để giảm những công việc lặp lại. Còn việc phân tích, phản biện và đưa ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng.

Laptop của các đôi tác hợp tác với Intel được tích hợp nhiều tính năng AI. Ảnh: MSI.

AI đang thay thế nhiều tác vụ trước đây được giao cho nhân sự mới vào nghề. Người trẻ nên chuẩn bị gì để thích ứng với thay đổi này?

Theo tôi, kỹ năng nền tảng vẫn cần thiết nhất. Dù công nghệ phát triển đến đâu, người có nền tảng vững vàng vẫn có thể làm tốt công việc.

Tôi muốn nhấn mạnh khả năng tư duy, tính logic, phản biện, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Bạn cần những kỹ năng đó để sử dụng AI hiệu quả.

Người trẻ không nên bỏ qua việc xây dựng nền tảng để chỉ học những mẹo hay câu lệnh nhất thời. Công nghệ thay đổi nhanh, những cách làm ấy cũng có thể sớm lỗi thời.

Đồng thời, chúng ta phải sẵn sàng xem lại kiến thức cũ và học cách làm mới. Bằng cấp hay những gì đã biết không nên trở thành điểm dừng.

Theo ông George Chacko, người trẻ cần rèn kỹ năng nền tảng, bởi các mẹo và câu lệnh AI có thể nhanh chóng lỗi thời. Ảnh: Daily Tribune.

Vậy doanh nghiệp cần thay đổi cách đào tạo nhân sự thế nào để đáp ứng yêu cầu mới?

Tại Intel, chúng tôi cung cấp các công cụ tích hợp AI để nhân viên có thể sử dụng ngay trong công việc hàng ngày. Mục tiêu không chỉ là tăng hiệu suất. Khi làm việc trực tiếp với AI, nhân viên có thêm điều kiện thử nghiệm, khám phá và phát triển kỹ năng mới.

Thay vì chỉ học công nghệ qua lý thuyết, chúng tôi muốn họ sử dụng trong quy trình thực tế. Qua đó, nhân viên học cách làm chủ AI và ứng dụng có trách nhiệm.

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