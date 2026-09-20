Sếp Hyundai cảnh báo về ôtô Trung Quốc

Theo Carscoops, ôtô Trung Quốc đang tạo ra những xáo trộn ở nhiều thị trường toàn cầu, nhưng Mỹ vẫn đang tạm “an toàn” nhờ thuế quan và các chính sách có liên quan, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng các hãng xe đang hiện diện tại Mỹ vẫn đang cảm thấy lo ngại cho tương lai về sau. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bày tỏ sự hoan nghênh dành cho các nhà sản xuất ôtô nếu họ xây dựng nhà máy tại Mỹ, Hyundai là cái tên mới nhất lên tiếng cảnh báo.

Theo đó, CEO Jose Munoz của Hyundai Motor đã cảnh báo việc thị trường ôtô Mỹ có thể sẽ diễn biến giống thị trường Anh và châu Âu, trong trường hợp chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ các hạn chế nhập khẩu.

“Vương quốc Anh là thị trường từng sinh lời cao và có quy mô lớn trong quá khứ, giờ đây đang mang nhiều nét tương đồng Trung Quốc. Tất cả dòng xe bán chạy nhất ở đây đều đến từ Trung Quốc, chủ yếu do không có rào cản nào đáng kể. Do đó, tôi nghĩ kịch bản tương tự có thể đoán được tại Mỹ ở các cấp độ khác nhau, trừ khi có những điều kiện hạn chế nhất định”, ông Jose Munoz nhận định.

Geely E2 là một trong những xe điện Trung Quốc ra mắt thị trường châu Âu gần đây. Ảnh: Geely.

Ôtô Trung Quốc gần như bị “cấm cửa” khỏi thị trường Mỹ vào lúc này, do mức thuế quan khoảng 100% đánh vào ôtô điện sản xuất tại quốc gia tỷ dân. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump đưa ra những bình luận tích cực về khả năng các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường, Hyundai không phải là cái tên duy nhất bày tỏ sự lo lắng.

Vào tuần trước, Hội đồng Chính sách ôtô Mỹ (AAPC) - tổ chức đại diện cho Ford, General Motors và Stellantis tại Mỹ - đã đưa ra một tuyên bố có vẻ nhằm phản đối các phát ngôn của ông Trump.

Tổng thống Donald Trump so sánh đề xuất của mình với việc nhiều hãng xe Nhật Bản xây dựng nhà máy tại Mỹ. AAPC lại cho rằng các hãng xe Trung Quốc đã hưởng lợi bất bình đẳng từ trợ cấp Chính phủ sở tại, kèm theo vài cáo buộc khác.

CEO Jim Farley của Ford trong một cuộc họp nội bộ đã chia sẻ với nhân viên, rằng giới lãnh đạo cấp cao dự đoán các thương hiệu Trung Quốc sẽ thâm nhập thị trường Mỹ trong 5-10 năm tới.

Về phía CEO Hyundai, bản thân ông Jose Munoz từng giám sát các hoạt động của Nissan tại Trung Quốc, dành những lời khen ngợi cho tốc độ cũng như sự phát triển công nghệ của quốc gia tỷ dân.

Tuy nhiên, các cảnh báo của vị này về thị trường Anh và châu Âu tập trung vào khả năng sinh lời của Hyundai. Tại quốc gia không áp thuế quan với ôtô Trung Quốc như Anh, khoảng 15% lượng xe mới đăng ký đang thuộc về các thương hiệu Trung Quốc.

Ôtô Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong lượng xe đăng ký mới ở châu Âu. Ảnh: Ora.

Ở châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đã áp thuế quan với ôtô điện Trung Quốc sau khi cuộc điều tra phát hiện các nhà sản xuất ôtô được hưởng lợi từ trợ cấp bất bình đẳng ở quê nhà.

EU cũng đang xây dựng các quy định “Made in Europe”, trong đó bắt buộc ôtô phải đạt một tỷ lệ nội địa nhất định với linh kiện sử dụng để đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, ông Jose Munoz cho rằng ngay cả khi thuế quan được áp dụng tại châu Âu, ôtô Trung Quốc vẫn sẽ rẻ hơn 30-40% so với vài thị trường khác.