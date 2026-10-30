Sếp Ford tự tin công nghệ xe điện vượt trội 30% so với BYD

Theo InsideEVs, Ford tự tin rằng nền tảng xe điện Universal Electric Vehicle mới của mình sẽ là phương thức chủ đạo để hãng cạnh tranh với các dòng xe Trung Quốc, cả về chi phí lẫn công nghệ.

Gần đây, CEO Jim Farley của Ford cho biết nhà sản xuất ôtô Mỹ đã thành công ở ít nhất một khía cạnh.

“Có một lĩnh vực khác mà Ford thực sự nhận thấy đang sở hữu ưu thế vượt trội so với BYD. Đó là hiệu suất động cơ, hộp số và bộ biến tần, những bộ phận hiệu quả hơn khoảng 30% so với của họ và cho phép chúng tôi thiết kế một bộ pin nhỏ hơn nhiều”, vị CEO phát biểu trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính quý III.

Jim Farley cho biết đây là một trong những yếu tố then chốt để duy trì mức chi phí thấp cho nền tảng Universal Electric Vehicle, vốn được cho ra mắt cùng lúc với mẫu bán tải Fathom giá 28.350 USD.

Động cơ, hộp số và hệ thống truyền động hiệu suất cao đã cho phép Ford lắp đặt bộ pin với kích thước nhỏ hơn - những phần chi phí riêng lẻ nhưng giá trị lớn nhất trên ôtô điện.

Nền tảng mới được Ford quảng bá với ít chi tiết hơn, hiệu suất tốt hơn kèm theo quy trình được tái thiết lập toàn bộ, đại diện cho một giải pháp sản xuất xe điện đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với Mustang Mach-E hay F-150 Lightning.

Ford chưa công bố chính xác dung lượng pin của bán tải Fathom, nhưng các báo cáo trước đây ước tính con số này nằm trong khoảng 50-60 kWh. Để đạt phạm vi hoạt động khả thi trên 320 km/lần sạc, Ford sẽ cần tận dụng tối đa mọi cải thiện về hiệu suất và tối ưu hóa bộ pin có phần khiêm tốn này.

Về con số 30% trội hơn, chuyên trang InsideEVs cho biết chưa rõ chính xác hệ thống truyền động nào của BYD đã được Jim Farley mang ra so sánh với Ford.

Có lý do để sếp Ford nhắm vào BYD. Kết thúc năm ngoái, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này đã vượt Ford về doanh số toàn cầu.

Lúc này, Ford đang cố gắng tự chủ nhiều hơn trong chuỗi cung ứng của mình, đồng thời phát triển kiến trúc Universal Electric Vehicle hoàn toàn mới ngay từ đầu. Ngoài ra, Ford cũng học hỏi từ nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác, chẳng hạn tham khảo Geely cách sản xuất xe giá rẻ hơn và đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm.

Lãnh đạo Ford cho biết nền tảng Universal Electric Vehicle cũng sẽ được ứng dụng trên các dòng xe hybrid của hãng trong tương lai.

Phúc Hậu