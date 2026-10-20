Sếp Coteccons nói về VinCons, Tân Minh Nhân: Chúng tôi không sợ cạnh tranh

Trong buổi đối thoại với cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/10, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) Nguyễn Chí Thiện đã đưa ra dự báo về ngành xây dựng trong năm 2027 cũng như các năm tiếp theo. Trong đó, ông Thiện cho rằng các nhà thầu xây dựng sẽ có "rất nhiều việc" trong giai đoạn này.

Về tăng trưởng của ngành, ông cho rằng có 2 động lực chính, bao gồm nguồn cung các dự án nhà ở có chất lượng luôn thấp hơn nhu cầu của thị trường; và chính sách của Nhà nước về đầu tư hạ tầng và đầu tư công.

Trong khi đó, tại Coteccons, ông Thiện cho biết khối lượng công việc rất lớn, backlog đạt mức kỷ lục trong những năm qua, khoảng 70.000 tỷ đồng.

"Hiện tại, chúng tôi thực sự không thiếu việc. Nếu muốn tăng sản lượng thì chúng tôi cũng có thể làm được nhiều hơn, nhưng đương nhiên, chúng tôi không chấp nhận việc tăng trưởng bằng mọi giá, không chạy theo tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá", ông Thiện nhấn mạnh.

Lãnh đạo Coteccons trả lời câu hỏi của các cổ đông sáng 20/10. Ảnh: BTC.

Không ngại các đối thủ mới nổi

Theo lãnh đạo Coteccons, doanh nghiệp đã và đang tiếp cận một số dự án rất lớn, dự kiến sắp tới sẽ bổ sung đáng kể vào sản lượng backlog.

Đi cùng với các dự án là bài toán về nguồn nhân công. Đại diện Coteccons cho biết kỹ sư xây dựng tại thị trường Việt Nam hiện rất khó tuyển dụng. Vì vậy, Coteccons cũng mất người khá nhiều do có những công ty trả lương gấp hai, gấp ba lần.

Ông Trần Ngọc Hải, Phó tổng giám đốc Khối thương mại Coteccons, cũng nhìn nhận trong khoảng một năm trở lại đây, thị trường xây dựng thực sự khan hiếm nhân công, đồng thời chịu tác động từ nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương và nhiều chính sách khác nhau.

Tuy nhiên, thông qua các chương trình và điều kiện làm việc mà nhà thầu xây dựng tại các dự án, với lực lượng hiện tại, ông Hải cho biết khá tự tin vào năng lực thi công cũng như nguồn lực để đáp ứng tiến độ và nhu cầu của chủ đầu tư.

"Dĩ nhiên, khối lượng công việc trong năm tới sẽ rất lớn. Chúng tôi cũng đang đổi mới công nghệ và kỹ thuật thi công để giảm bớt sự phụ thuộc vào lực lượng công nhân tại Việt Nam", ông Hải nói.

Về cạnh tranh trên thị trường xây dựng, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Coteccons, Hòa Bình, Ricons, Newtecons, Vinaconex... thời gian gần đây còn có một nhóm nhà thầu mới nổi mở rộng nhanh chóng. Nổi bật trong nhóm này là VinCons và Tân Minh Nhân. VinCons là doanh nghiệp xây dựng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, trong khi Tân Minh Nhân là nhà thầu "ruột" đã hợp tác lâu năm với Sun Group.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Tài chính Coteccons, nhìn nhận sự tham gia của VinCons và Tân Minh Nhân trên thị trường theo chiều hướng tích cực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chủ sở hữu của các công ty này cũng là đối tác của Coteccons. Ông mong muốn họ hiểu chính xác Coteccons đang làm gì và giá trị của Coteccons là gì, bởi hiện nay, chủ đầu tư có thể trực tiếp so sánh giữa việc họ tự làm và việc đưa Coteccons làm.

Từ đó, ông Sơn bày tỏ sự tự tin vào hai điều. Thứ nhất, chủ đầu tư sẽ có sự tôn trọng lớn hơn đối với Coteccons khi hiểu rõ cách thức doanh nghiệp làm việc. Thứ hai, ngành xây dựng sẽ được nâng lên một cấp độ mới.

Những đơn vị chủ quản của hai doanh nghiệp này sẽ có cái nhìn tôn trọng hơn đối với ngành xây dựng và phải chấp nhận trả mức giá cao hơn, xứng đáng hơn với công sức của các kỹ sư trên công trường; cũng như mức độ phức tạp trong quản lý dự án.

Về cạnh tranh trên thị trường, ông Sơn nhấn mạnh Coteccons chấp nhận thực tế này, vì nếu không có Vincons hay Tân Minh Nhân, thị trường vẫn sẽ xuất hiện các doanh nghiệp khác.

"Chúng tôi không sợ cạnh tranh. Điều chúng tôi mong muốn là các chủ đầu tư, những đơn vị trực tiếp sử dụng dịch vụ, sẽ đánh giá và nhìn nhận lại đúng giá trị mà Coteccons mang lại. Đó cũng là điều lớn nhất mà sự cạnh tranh này có thể mang lại cho ngành xây dựng", lãnh đạo nhà thầu cho hay.

Trong khi đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho biết không muốn đánh giá hay so sánh với các nhà thầu xây dựng khác. Thay vào đó, ban lãnh đạo chỉ tìm cách trả lời 3 câu hỏi: Làm sao để Coteccons luôn là lựa chọn hàng đầu của chủ đầu tư, của khách hàng khi họ tìm kiếm một nhà thầu xây dựng; làm sao để trở thành lựa chọn hàng đầu của những nhân tài, người lao động và bằng cách nào đa dạng hóa nguồn doanh thu.

Ông Bolat cho biết đây là 3 câu hỏi mà mọi hoạt động của Coteccons đều xoay quanh. Đồng thời bao hàm những trọng tâm trong vận hành, định hướng chính và nỗ lực của công ty và ông cho rằng nhà thầu này đang đi đúng hướng.

Đa dạng hóa nguồn thu xây dựng

Trong năm tài chính 2027, ông Bolat dự kiến mảng xây dựng ngoài các công trình nhà ở sẽ chiếm khoảng 50% doanh thu. Trong đó, doanh thu sẽ đến từ xây dựng công nghiệp, hạ tầng và một số sản phẩm, dịch vụ chuyên sâu.

Theo lãnh đạo Coteccons, về dài hạn, tỷ lệ này có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc vẫn duy trì một danh mục và nguồn doanh thu cân bằng. Đây là chiến lược hiệu quả nhất trong dài hạn để quản trị rủi ro tốt.

Ông cho biết vẫn đang sẵn sàng cho tất cả phân khúc xây dựng để phục vụ sự phát triển của Việt Nam.

Hiện tại, nhu cầu xây dựng nhà ở vẫn rất lớn và nhu cầu nhà ở vẫn đang tăng cao do xu hướng đô thị hóa. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Ngoài ra, trong thời gian qua, thị trường cũng có nhiều hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng. Chưa kể, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh công nghiệp hóa. Vì vậy trong thời gian tới, Coteccons sẽ hiện diện và các công trình của nhà thầu sẽ đến từ tất cả phân khúc này.

Coteccons lên kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2027 với doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng (+20) và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng (+30%). Ảnh: CTD.

Một nội dung khác được cổ đông quan tâm là tiến độ nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Coteccons lên 100%, cũng như việc nhà thầu đã có những nhà đầu tư cụ thể quan tâm hay chưa.

Ông Phạm Quang Vũ, Thành viên HĐQT Coteccons, cho biết do có sự khác biệt nhất định giữa Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật chuyên ngành, công ty sẽ triển khai việc nới room ngoại theo 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu, Coteccons đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 50%, phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP về chứng khoán.

Đối với giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết và kỳ vọng hoàn tất việc nâng room ngoại lên 100% ngay trong năm nay.

Về khả năng thu hút dòng vốn ngoại, ông Vũ cho biết nhiều nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài đã chủ động tìm đến Coteccons để tìm hiểu về mô hình quản trị cũng như triển vọng phát triển dài hạn, ngay cả khi quá trình nới room chưa hoàn tất.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài được kỳ vọng góp phần cải thiện thanh khoản cổ phiếu, gia tăng giá trị doanh nghiệp và tạo điều kiện thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế.