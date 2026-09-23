Sếp công ty khai việc 'chi ngoài' cho nữ cựu chi cục trưởng để được 'tạo điều kiện'

Chiều nay (23/9), phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, sau khi thành lập Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng (các loại sữa), các bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) và Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) đã triển khai việc lập hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Khoảng tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ cá nhân, Cường và Hà đã gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ bà Bùi Đinh Thị Dinh, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Hòa Bình (cũ) tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến tham quan nhà máy sản xuất của hai công ty trên, bà Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà. Bà Dinh chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho hai công ty, cho chủ trương nhận tiền "chi phí ngoài" của doanh nghiệp.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cường và Hà sau đó đã chỉ đạo đưa tiền “phí ngoài” đối với hồ sơ tự công bố là 5 triệu đồng/bộ và hồ sơ đăng ký công bố là 7 triệu đồng/bộ. Ngoài ra còn chi thêm cho cấp dưới của bà Dinh là Bùi Thị Trang 1 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Cáo trạng xác định, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã chuyển cho Trang hơn 2,4 tỷ đồng, sau đó Trang chuyển cho bà Dinh hơn 2,1 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Đặng Trung Kiên thừa nhận có nhờ vả và đưa tiền để được cựu Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho hai công ty trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Chi tiền tỷ để “chạy án”

Cáo trạng cũng chỉ ra rằng, khi bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, Cường đã tìm cách nhờ người giúp đỡ, tạo điều kiện cho Rance Pharma, Hacofood không bị xử lý hình sự. Cường trao đổi, thống nhất với Hà để tìm người móc nối.

Tại tòa, Hà thừa nhận đã trao đổi với Cường để tìm cách giải quyết. Thời điểm đó, Phạm Gia Khải (kinh doanh tự do) là người tiếp nhận thông tin từ Hà về việc các công ty bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền để giúp "chạy án".

Khải nói cần đưa 30.000 USD để lo việc, sau đó báo lại tình hình phức tạp, cần chuẩn bị thêm 120.000 USD. “Sau khi công ty bị cơ quan chức năng kiểm tra, bị cáo đã đưa tiền cho người của Khải. Sau khi đưa tiền, bị cáo không được ai phản hồi thông tin, nhưng bị cáo nhờ Khải là thấy rất yên tâm...”, Hoàng Mạnh Hà khai.

Cáo trạng thể hiện, Khải đã liên hệ, trao đổi với Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A). Khải trực tiếp sắp xếp việc giao nhận 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỷ đồng) giữa Hà và Quân.

Nhận tiền, Quân liên hệ, gặp gỡ Nguyễn Văn Hòa (nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng) và Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Trong quá trình đó, Quân đưa 200 triệu đồng cho Hòa để chuyển cho Hưng; trực tiếp đưa 140.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) cho Hưng để nhờ tác động đến người có thẩm quyền giúp các công ty của Hà, Cường không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng xác định, dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật nhưng Hưng vẫn nhận lời và nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc. Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD từ nhóm của Quân. Quá trình điều tra, Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng từ Hòa, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy có đủ căn cứ xác định Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho hai công ty sữa.