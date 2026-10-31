Sếp Apple nói về thứ gây tranh cãi nhất trên iPad mini OLED

Thiết kế của iPad mini 2026 với màn hình OLED, chip A20 Pro. Ảnh: The Verge.

Dù mới ra mắt và đắt hơn bản tiền nhiệm, iPad mini 2026 lại không hỗ trợ công nghệ ProMotion. Theo MacRumors, điều đó đồng nghĩa tần số quét trên máy vẫn là 60 Hz, thay vì 120 Hz như iPad Pro hay các mẫu iPhone gần đây.

Việc giữ tần số quét 60 Hz trên iPad mini 2026 gây ra một số tranh cãi trên Internet. Trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube công nghệ Christopher Lawley, David Pakula, Phó chủ tịch thiết kế phần cứng tại Apple, đã giải thích về chi tiết này.

Theo Pakula, màn hình OLED trên iPad mini 2026 sở hữu tốc độ phản hồi điểm ảnh nhanh hơn đáng kể so với màn hình LCD trên bản tiền nhiệm. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng hình ảnh mờ nhòe khi chuyển động (motion blur).

"Trải nghiệm màn hình không chỉ nằm ở thông số đơn lẻ. Một trong những ưu điểm của OLED là tốc độ phản hồi điểm ảnh cực nhanh, gấp nhiều lần so với LCD. Điều này giúp mọi chuyển động trở nên mượt mà, giảm đáng kể hiện tượng nhòe chuyển động", Pakula nhấn mạnh.

Khi kết hợp những yếu tố khác như độ tương phản, độ sáng và khả năng hiển thị màu sắc, đại diện Apple khẳng định màn hình của iPad mini 2026 "thực sự xuất sắc".

Khi ra mắt iPad mini mới, Apple cho biết màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 600 nit khi hiển thị nội dung thông thường (thế hệ trước là 500 nit), và tối đa 1.200 nit cho nội dung HDR.

Công nghệ OLED còn cho độ tương phản cao, màu sắc sống động hơn nhờ loại bỏ đèn nền, từng điểm ảnh có thể tắt hoàn toàn để hiện sắc đen tốt hơn. Bảng thông số từ Apple cho thấy màn hình này sở hữu tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, mật độ điểm ảnh 326 ppi và dải màu rộng P3.

So với bản cũ, màn hình OLED trên iPad mini 2026 lớn hơn (8,5 inch), nhưng kích thước tổng thể giữ nguyên nhờ viền mỏng đi. Máy mỏng 5,4 mm, nhẹ hơn đời trước, nhưng chỉ còn 2 màu đen và trắng.

iPad mini 2026 dùng chip A20 Pro tiến trình 2 nm, thay thế A17 Pro. Theo Apple, hiệu năng AI tăng tối đa 4,5 lần, đồ họa tăng tối đa 2,7 lần và CPU đa luồng nhanh hơn tối đa 60%. Riêng bản 512 GB có cặp Neural Engine 16 lõi, cho sức mạnh xử lý AI gấp đôi đời trước.

Hệ thống âm thanh Acoustic Display bố trí loa trầm theo cặp ở hai bên màn hình, loa tweeter đặt giữa mặt kính và khung nhôm. Cấu trúc khép kín này góp phần giúp máy đạt chuẩn kháng nước/bụi IP67.

Tại Việt Nam, iPad mini 2026 có giá khởi điểm 19,5 triệu đồng cho bản Wi-Fi và 23,7 triệu đồng với tùy chọn 5G. Mức hiện tại tăng khoảng 3 triệu so với giá niêm yết của iPad mini thế hệ trước.