'Sếp' An Trương gây bất ngờ khi tiết lộ có mối quan hệ họ hàng với Anh Tài K.O

Concert ATVNCG 2026 đã hoàn thành hai đêm diễn đầu tiên, nhưng những câu chuyện hậu trường vẫn là điều đông đảo các Gai Con quan tâm. Trong video mới nhất của An Trương trên YouTube, thông tin "sếp" và Anh Tài K.O có mối quan hệ họ hàng khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, An Trương đã đưa người xem đến tham quan khu vực hậu trường, nơi các Anh Tài chuẩn bị trang phục, make-up và kiểm tra thiết bị cho những phần trình diễn bùng nổ tại concert. Với lối dẫn dắt xéo xắt đặc trưng, "sếp" An Trương đã thực hiện phỏng vấn một vài Anh Tài như Thỏ DaLAB, Jun Phạm, Cheng, Huỳnh Lập hay Toki Thành Thỏ... Cũng trong video, An Trương cũng nói mình đang tìm một nhân vật quan trọng, và cũng là người nhà của anh. Nhân vật sau đó được tiết lộ chính là Anh Tài K.O.

Nhiều Anh Tài xuất hiện trong vlog mới nhất của "sếp" An Trương.

Xuyên suốt phần trò chuyện, sự tương tác thân thiết của K.O và An Trương khiến nhiều Gai Con tò mò. Khi được hỏi liệu có áp lực gì khi trở lại một sân khấu lớn hay không, K.O cho biết D-1 không áp lực bằng D-2, vì D-2 sẽ có sự tham gia của "sếp" và người nhà. Cách xưng hô Sơn - Nho (tức An Trương) cũng làm nhiều Gai Con thích thú vì quá đáng yêu.

Đoạn chuyện trò của K.O và An Trương tiết lộ mối quan hệ của cả hai.

Ngay khi video được phát sóng và nhận được nhiều sự chú ý, K.O cũng đăng bức ảnh chụp chung của mình và An Trương từ thuở nhỏ lên trang cá nhân, xác nhận đây không phải là "truyền thông bẩn". Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tìm lại video An Trương chia sẻ hình ảnh của K.O tại concert ATVNCG 2026 D-2 với dòng chú thích đầy tự hào.

Bức ảnh An Trương và K.O chụp chung hồi nhỏ do K.O đăng trên mạng xã hội. Ảnh: @ko.nts.uni5

Đoạn clip được An Trương đăng tải trên Threads cá nhân với caption "Tự hào về cậu này lắm" được chú ý trở lại. Nguồn: @antruonggg

Trên mạng xã hội, nhiều fan cũng cảm thấy bất ngờ trước thông tin mới mẻ này. Các Gai Con cũng hy vọng cả hai sẽ có thêm nhiều content chung với nhau, hoặc K.O có thể trở thành nhân vật tiếp theo trong show "Xin Việc" của An Trương.

K.O, Cheng và An Trương cùng nhau chụp ảnh để "báo cáo" lại với gia đình.