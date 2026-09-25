Sếp AI Meta đi Crocs, mặc áo phông secondhand lên sân khấu

Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, phát biểu tại sự kiện Meta Connect diễn ra tại trụ sở chính của công ty ở Menlo Park (bang California, Mỹ) hôm 23/9. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Tại sự kiện Meta Connect 2026 hôm 23/9, Giám đốc AI của Meta Alexandr Wang (29 tuổi) xuất hiện trên sân khấu với áo phông họa tiết rằn ri mang phong cách thập niên 1990. Trên áo là hình đầu nai, phía dưới có đường mòn trong rừng cùng nhiều con nai khác. Phần tay áo in dòng chữ “Lake Tahoe”. Wang phối áo với quần đen và Crocs họa tiết rằn ri.

Trang phục nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên X. Một số người cho rằng đây có thể là áo hàng hiệu trị giá hàng trăm USD, thậm chí có người đoán chiếc áo đến từ Hermès với giá khoảng 800 USD (khoảng 20,7 triệu đồng). Wang sau đó lên tiếng bác bỏ.

Anh cho biết chiếc áo được mua tại một cửa hàng đồ cũ ở Santa Cruz với giá 30 USD (khoảng 779.000 đồng). Đôi Crocs có giá khoảng 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), trong khi nội y Calvin Klein anh mặc có giá 5 USD (khoảng 129.000 đồng). Sau đó, anh tiếp tục đùa về việc muốn được khen cân đối hơn.

Cách phản ứng này khá giống với hình ảnh Wang xây dựng trên mạng xã hội thời gian qua. Anh liên tục đăng meme để quảng bá Muse, trợ lý AI của Meta, và tự gọi cách làm này là một “tweet cannon” (thuật ngữ lóng dùng để chỉ hành động "dội bom" mạng xã hội bằng một loạt bài đăng dồn dập và nhanh chóng trên nền tảng X), theo Business Insider.

Khi sếp công nghệ mặc như Gen Z

Các lãnh đạo Thung lũng Silicon từ lâu dùng trang phục như một phần nhận diện cá nhân. CEO Nvidia Jensen Huang nổi tiếng với áo khoác da. Steve Jobs gắn với những chiếc áo cổ lọ màu đen. Mark Zuckerberg cũng trải qua nhiều giai đoạn thay đổi phong cách, từ áo phông cao cấp, hoodie đến dây chuyền vàng.

Alexandr Wang tự công khai giá thành trang phục trên trang cá nhân. Ảnh: Alexandr Wang/X.

Tại Meta Connect năm nay, Zuckerberg mặc áo phông đen có dòng chữ “Building is my love language” (tạm dịch: “Xây dựng/phát triển là ngôn ngữ tình yêu của tôi”). Wang lại đi theo hướng khác. Bộ đồ của anh ít mang cảm giác “công nghệ” chải chuốt, thay vào đó tạo ra hình ảnh một nhà sáng lập trẻ, có phần ngẫu hứng, mang đậm tinh thần mạng xã hội.

Daniel James Cole, nhà sử học thời trang kiêm giáo sư tại Đại học New York, nhận xét cách ăn mặc này đậm chất Gen Z. Theo ông, sinh viên tại trường cũng thường phối trang phục với Crocs để tạo thành một tổng thể có chủ ý.

Sofia Jiang, làm việc tại công ty cho thuê quần áo BNTO và là nhà sáng lập thương hiệu đồ công sở SofSet, cho rằng bộ đồ của Wang không lạc lõng trong những khu vực có phong cách thời trang nghệ thuật ở New York như Lower East Side hay Brooklyn. Thậm chí, cô có thể hình dung một cậu bé 14 tuổi ở Los Angeles chọn chiếc áo phông họa tiết nai này tại một cửa hàng đồ cũ.

Đây cũng là lý do chiếc áo của Wang gây chú ý trong giới công nghệ. Món đồ không thực sự mới hay mang tính đột phá về thời trang. Điểm khác biệt nằm ở việc một người giữ vị trí quan trọng tại Big Tech (tập đoàn công nghệ lớn) lại mặc đúng kiểu trang phục vốn phổ biến ở giới trẻ.

Wang kết hợp nhiều yếu tố đặc trưng của phong cách Gen Z, bao gồm áo phông đồ họa kiểu “redneck”, quần mang hơi hướm gorpcore, Crocs, tóc mullet và kính không gọng.

Sự kết hợp này có thể trông như một mớ hỗn độn giữa nhiều thời kỳ và phong cách. Tuy nhiên, chính sự không ăn nhập đó lại là một phần của thời trang Gen Z.

Alexandr Wang mang hình ảnh giản dị, có phần luộm thuộm, lên sân khấu Meta. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Từ đồ cũ đến sân khấu Meta

Việc Wang khẳng định chiếc áo chỉ có giá 30 USD cũng phù hợp với xu hướng mua đồ đã qua sử dụng của Gen Z.

Một số mẫu áo vintage mang thương hiệu “Back to Earth” trên eBay và Poshmark có kiểu dáng tương tự, giá từ 14 USD đến 45 USD (khoảng từ 363.000 đồng đến 1,1 triệu đồng). Một mẫu áo dài tay gần giống trên Grailed được bán với giá 40 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Khi được Business Insider hỏi về nguồn gốc chiếc áo, Wang từ chối trả lời. Tuy nhiên, trang phục này cũng không phải lần đầu xuất hiện. Wang từng mặc áo họa tiết nai/rằn ri trong một cuộc phỏng vấn Core Memory và tại một số cuộc họp nội bộ lớn của Meta.

Crocs cũng không phải lựa chọn xa lạ với Gen Z. Theo dữ liệu từ ngân hàng Piper Sandler được Business Insider dẫn lại, Crocs từng đứng thứ 6 trong danh sách thương hiệu giày dép được thanh thiếu niên Mỹ yêu thích năm 2023. Năm nay, hãng công bố lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD trong một quý.

Mark Zuckerberg trải qua nhiều thay đổi trong phong cách thời trang, phục vụ mục đích xây dựng hình ảnh thương hiệu. Ảnh: Reuters.

Amina Salahou, nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo mạng lưới sản xuất toàn cầu Les Adore, cho rằng Wang có thể đang gửi một tín hiệu tới cộng đồng phát triển phần mềm. Anh thuộc về nhóm những nhà sáng lập startup mà Meta muốn thu hút cho Muse, thay vì hình ảnh một lãnh đạo công nghệ thuộc hệ thống doanh nghiệp cứng nhắc.

Lối ăn mặc của Wang, vì vậy, có thể được xem như một phần trong cách anh xây dựng hình ảnh cá nhân. Zuckerberg từng góp phần đưa áo phông trắng trở thành “đồng phục” quen thuộc của giới công nghệ, thay cho suit truyền thống. Wang có thể đang tạo ra một biến thể khác: áo phông cũ, Crocs, tóc mullet và phong cách luộm thuộm một cách cố tình.

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc chiếc áo có phải hàng hiệu hay không. Một bộ trang phục vốn rất bình thường với Gen Z lại trở nên khác thường khi xuất hiện trên sân khấu của một hội nghị Big Tech, được mặc bởi người đứng ở trung tâm chiến lược AI của Meta.