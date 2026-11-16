Seoul thúc đẩy du lịch đêm để hút khách lưu trú

Theo tin từ Quỹ Du lịch Seoul (STO) ngày 16/11 cho biết cơ quan này đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Seoul 2026 vào ngày 13/11, tại Quảng trường Du lịch Seoul. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp khai thác tiềm năng du lịch ban đêm và củng cố hệ thống cơ sở lưu trú trước sự gia tăng lượng khách du lịch đến thành phố này.

Trong lĩnh vực du lịch đêm, các chuyên gia ngành du lịch kiến nghị mở rộng hoạt động giải trí, chương trình trải nghiệm có thu phí vào buổi tối, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực du lịch hiện có để thúc đẩy tiêu dùng và tăng cường kết nối giữa du khách, người dân và các cơ sở kinh doanh địa phương.

Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon (giữa) và Giám đốc điều hành Tổ chức Du lịch Seoul Kim Byung Min (phải) lắng nghe báo cáo tại hiện trường khi tham gia chương trình "Backstage Night Tour" tại Quảng trường Gwanghwamun. Ảnh: Internet

Giáo sư Heo Jun thuộc Đại học Nữ sinh Dongduk đề xuất thành lập 6 cụm du lịch đêm trọng điểm, đi kèm cơ chế quản lý và vận hành phù hợp, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú của du khách.

Đối với lĩnh vực lưu trú, Giáo sư Sim Seong Woo thuộc Đại học Nghệ thuật Baekseok đề xuất khôi phục và mở rộng mô hình lưu trú tại nhà dân (homestay) dành cho khách quốc tế. Các chuyên gia cũng kiến nghị triển khai dự án thí điểm chung sống hài hòa giữa các hộ gia đình tại Seoul, xây dựng tiêu chuẩn đăng ký thống nhất và cơ chế giải quyết khiếu nại chung, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về yêu cầu lấy ý kiến đồng thuận của cư dân đối với hoạt động kinh doanh lưu trú tại các khu nhà ở.

Ông Kim Hong Jin - Trưởng phòng Công nghiệp Du lịch thuộc Chính quyền thành phố Seoul, cho rằng sự cần thiết phải tái cơ cấu chương trình "Seoul Stay" nhằm nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn cung giữa các khu vực và điều chỉnh hợp lý các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh homestay dành cho khách nước ngoài.

Giám đốc điều hành Quỹ Du lịch Seoul Kim Byung Min cho rằng năng lực cạnh tranh du lịch không chỉ được đánh giá qua số lượng khách đến mà còn phụ thuộc vào thời gian lưu trú và mức độ trải nghiệm của du khách. Cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường công tác chuẩn bị nhằm nâng cao khả năng đón tiếp khách du lịch, hướng tới sự kiện Ngày Thanh niên Quốc tế Seoul năm 2027.