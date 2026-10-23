Seoul huy động hơn 3.000 nhân sự và AI bảo vệ du khách dịp Halloween

Hàn Quốc ứng dụng công nghệ AI và drone kiểm soát đám đông dịp Halloween. Ảnh: AI

Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường quản lý an toàn cao độ trước kỳ nghỉ lễ Halloween. Giai đoạn quản lý an toàn đặc biệt kéo dài đến ngày 1.11, trong bối cảnh các cơ quan chức năng chuẩn bị đón lượng khách du lịch quốc tế tăng đột biến.

Lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc gần đây đã vượt mốc 2 triệu lượt/tháng trong 3 tháng liên tiếp, nâng tổng số lượt khách quốc tế giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9.2025 lên hơn 10 triệu người.

Nỗ lực siết chặt an ninh diễn ra trong bối cảnh đất nước vẫn chưa nguôi nỗi đau từ thảm kịch giẫm đạp hồi tháng 10.2022 tại Itaewon khiến 159 người tử vong.

Sự cố này đã thúc đẩy cuộc cải tổ sâu rộng quy định an toàn đô thị tại Hàn Quốc, biến Halloween từ một sự kiện thương mại tự phát thành hoạt động công cộng được kiểm soát chặt chẽ nhất bằng công nghệ hiện đại.

Các khu vực trọng điểm được bảo vệ bao gồm 8 địa điểm ưu tiên có mật độ cao: Itaewon, Hongdae, Seongsu-dong, Myeongdong, Ikseon-dong, hành lang ga Gangnam, khu phố ẩm thực Đại học Konkuk và Apgujeong Rodeo Drive; cùng 6 khu vực an ninh thứ cấp như ga Wangsimni, Sinchon Yonsei-ro, ga Balsan, ga Sillim, Sharosu-gil và ga Nonhyeon.

Trên khắp 14 quận, 361 camera AI cảm biến đám đông sẽ theo dõi mật độ người đi bộ theo thời gian thực. Nếu mật độ đạt ngưỡng nguy hiểm (từ 5 - 6 người/m²), hệ thống tự động cảnh báo sẽ tức thì thông báo tới trung tâm chỉ huy thành phố, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa để kích hoạt quy trình giải tán.

Bên cạnh đó, drone sẽ bay phía trên Hongdae, Seongsu-dong và Gangnam để truyền dữ liệu video trực tiếp về các điểm tắc nghẽn.

Đặc biệt, vào đêm Halloween (31.10), tuyến đường Itaewon-ro sẽ cấm xe cộ để ưu tiên người đi bộ. Tại phố câu lạc bộ Hongdae, một làn đường cũng được trưng dụng làm lối đi riêng.

Đối với các con hẻm hẹp như Phố Ẩm thực Thế giới ở Itaewon, chính quyền sẽ lập luồng giao thông một chiều và rào chắn phân luồng để ngăn ngừa tình trạng quá tải.

Seoul đã huy động 3.271 nhân sự gồm công chức, cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng an ninh chuyên nghiệp. Trong đó, 1.620 người được bố trí trực tiếp tại Itaewon.

Một xe buýt chỉ huy di động tích hợp liên lạc vệ tinh và loa công suất lớn đặt tại Quảng trường Noksapyeong sẵn sàng làm trung tâm điều hành khẩn cấp. Trong trường hợp quá tải nghiêm trọng, tàu điện ngầm sẽ không dừng tại các ga trọng điểm như Itaewon và Đại học Hongik.

Song song với lực lượng thành phố, Quận Yongsan (nơi quản lý Itaewon) đã thiết lập hệ thống giám sát 24/7, phát 20 thông báo an toàn mỗi giờ vào cao điểm và thiết lập hành lang y tế khẩn cấp cho xe cứu thương.

Theo quan chức phụ trách hành chính ở Seoul; việc lễ Halloween rơi vào cuối tuần cùng lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và di chuyển theo luồng giao thông một chiều".