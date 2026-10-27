Seoul 'độc lạ' với chuyến xe buýt theo chủ đề thây ma mùa Halloween

Các diễn viên với cơ thể dính đầy máu giả lảo đảo tiến về phía một chiếc xe buýt tham quan, trông như những thây ma, trong một chương trình theo chủ đề xác sống do Seoul City Tour Bus tổ chức vào ngày 20/10. Ảnh: Yonhap

Khi xe buýt di chuyển qua thành phố, những nhân vật này lảng vảng xung quanh phương tiện, thậm chí bất ngờ leo lên xe và lao về phía hành khách. Một số khác xuất hiện từ vỉa hè, khiến những người đang chờ xe buýt giật mình.

Các màn tấn công được dàn dựng công phu, nằm trong chương trình đặc biệt trên xe buýt hai tầng của Seoul City Tour Bus, thường được gọi là “Tiger Bus”.

Hình ảnh và video về trải nghiệm này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài.

Một đại diện chương trình cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm đặc biệt từ các du khách nước ngoài - những người yêu thích các tác phẩm như K-Pop Demon Hunters (Thợ săn quỷ K-Pop), cũng như các bộ phim truyền hình và điện ảnh về thây ma của Hàn Quốc”.

Ra mắt ngày 20/10, ngay trước dịp Halloween, chương trình theo mùa này diễn ra vào các tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, với hai giờ khởi hành là 18h40 và 19h. Xe xuất phát từ ga Gwanghwamun, đi qua các địa danh nổi tiếng của Seoul như Myeong-dong, làng Hanok Namsangol, tháp N Seoul, khu phức hợp Dongdaemun Design Plaza, khu vực nhà hát Daehangno, cung điện Changdeokgung, khu phố Insa-dong và cung điện Gyeongbokgung, trước khi kết thúc hành trình gần Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sejong.

Tại một số điểm trên lộ trình, xe buýt dừng lại và phát thông báo khẩn cấp, cảnh báo về một đợt bùng phát thây ma. Cửa xe sau đó mở ra, các nhân vật hóa trang thành thây ma lên xe và tiếp cận hành khách. Nhân viên hướng dẫn hành khách sử dụng “bộ dụng cụ vaccine” được phát trước khi khởi hành để đối phó với các nhân vật này. Sau khi màn trình diễn kết thúc, những “thây ma” rời khỏi xe và chuyến tham quan tiếp tục.

Hành trình kéo dài khoảng 90-100 phút, trong đó hành khách được yêu cầu ở trên xe suốt chuyến đi. Chương trình hỗ trợ các ngôn ngữ gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Đại diện chương trình cho biết mức độ đáng sợ của trải nghiệm tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Dù là hoạt động tập thể, chương trình vẫn có những tình huống được thiết kế nhằm tạo bất ngờ cho người tham gia.

Vì lý do an toàn, ban tổ chức khuyến cáo những người dễ hoảng sợ, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người mắc bệnh tim không nên tham gia.