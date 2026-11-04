Seo Yea Ji quay trở lại màn ảnh rộng

Geumwoldo lấy cảm hứng từ một vụ việc ăn thịt người có thật được ghi chép trong Triều Tiên vương triều thực lục (Veritable Records of the Joseon Dynasty). Lấy bối cảnh tại một hòn đảo hẻo lánh ở Hàn Quốc, nơi cư ngụ của một cộng đồng sống tách biệt, bộ phim theo chân các sự kiện bí ẩn dần dần được hé lộ.

Tác phẩm cũng được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn đậm chất Hàn Quốc về huyền thoại ma cà rồng, tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản phương Tây. Dự án sẽ do Baek Dong Hoon, đạo diễn từng thực hiện bộ phim Le Grand Chef 2: Kimchi Battle, cầm trịch.

Seo Yea Ji sẽ vào vai Kim Ji Hoo, một người phụ nữ phải đối mặt với định mệnh của chính mình. Sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ, Kim Ji Hoo đã tìm đến hòn đảo hẻo lánh Geumwoldo. Tại đây, cô bắt đầu điều tra hàng loạt sự kiện bí ẩn và dần khám phá ra sự thật đằng sau đó.

Seo Yea Ji được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt dẫn dắt câu chuyện thông qua việc khắc họa những biến chuyển tâm lý của nhân vật, một người vừa nỗ lực giải mã bí ẩn, vừa phải xoay xở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Trong khi đó, quá trình quay phim Geumwoldo dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào giữa tháng Mười Một, với kế hoạch công chiếu tại các rạp vào năm 2027.