Seo Kang Jun vẫn chưa thể buông bỏ Ahn Eun Jin

Trong A Love Other Than Yours, cuộc tình kéo dài 10 năm của Namgoong Ho và Lee Mi Do đang đứng trước những thay đổi khó lường. Từng quen thuộc với sự hiện diện của đối phương, cả hai quyết định tạm dừng mối quan hệ để có cơ hội tìm hiểu người khác. Tuy nhiên, khi tình cảm đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày, việc chia tay không đồng nghĩa với chuyện có thể lập tức cắt đứt mọi gắn kết.

Ở tập trước, Namgoong Ho và Lee Mi Do thống nhất chia tay trong vòng một tháng và thử hẹn hò với những người khác. Đây là khoảng thời gian để cả hai nhìn nhận lại tình cảm của mình sau một thập kỷ bên nhau. Dù vậy, quyết định này dường như không dễ dàng như những gì họ hình dung, bởi mối quan hệ giữa hai người đã vượt ra ngoài chuyện tình yêu, gắn liền với cả gia đình của đối phương.

Seo Kang Jun và Ahn Eun Jin ngượng ngùng trong chuyến cắm trại gia đình ở A Love Other Than Yours.

Trong tập tiếp theo, Namgoong Ho sẽ cùng Lee Mi Do tham gia chuyến cắm trại với gia đình cô. Tình huống này tiếp tục đẩy cả hai vào hoàn cảnh khó xử khi đã không còn là người yêu nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn trở thành những người xa lạ. Những hình ảnh mới được công bố cho thấy Namgoong Ho và Lee Mi Do đều tỏ ra ngượng ngùng, lúng túng trong chuyến đi vốn được kỳ vọng là khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình.

Trái ngược với bầu không khí gượng gạo của cặp đôi, Ma Sook Hee (Kim Mi Kyung) lại xuất hiện với nụ cười thư thái khi tận hưởng thời gian bên những người thân yêu. Sự đối lập này càng làm nổi bật tình cảnh của Namgoong Ho và Lee Mi Do, khi cả hai vẫn phải đối diện với những cảm xúc chưa thể giải quyết dù đã quyết định tạm xa nhau.

Thông qua tình huống này, A Love Other Than Yours tiếp tục khai thác những phức tạp trong một mối quan hệ lâu năm. Sau 10 năm gắn bó, điều khiến Namgoong Ho và Lee Mi Do khó buông bỏ có thể không chỉ là tình yêu, mà còn là những thói quen, ký ức và sự thân thuộc đã hình thành giữa hai người. Quyết định chia tay trong một tháng vì thế mở ra câu hỏi liệu cả hai thực sự muốn bắt đầu cuộc sống mới hay chỉ đang tìm cách hiểu rõ hơn tình cảm của chính mình.