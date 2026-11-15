Seo Kang Jun từ chối lời mời tham gia bộ phim mới

Ngày 11/11, đại diện của Seo Kang Jun xác nhận nam diễn viên sẽ không góp mặt trong bộ phim điện ảnh Nambeol (tên phim tạm dịch). Thông tin này thu hút sự chú ý bởi trước đó, anh từng được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đang tích cực thảo luận để tham gia dự án có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám.

Cụ thể, vào tháng 10, Seo Kang Jun được cho là đang cân nhắc vai diễn cánh tay phải của nhân vật do Lee Byung Hun đảm nhận. Trong phim, Lee Byung Hun hóa thân thành thủ lĩnh của một nhóm chiến binh thực hiện nhiệm vụ giải cứu những người bị bắt cóc. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc, Seo Kang Jun quyết định từ chối lời mời. Nguyên nhân cụ thể khiến nam diễn viên rút khỏi dự án hiện chưa được tiết lộ.

Lấy bối cảnh đầu thời Joseon, Nambeol thuộc thể loại hành động võ thuật với màu sắc gai góc, xoay quanh hành trình của chín chiến binh có năng lực và địa vị xã hội khác nhau. Họ cùng lên đường đến đảo Tsushima nhằm giải cứu những người bị cướp biển Nhật Bản bắt cóc. Câu chuyện hứa hẹn mang đến những màn đối đầu quyết liệt, kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hành động võ thuật.

Trước đó, dự án đã xác nhận sự tham gia của dàn diễn viên gồm Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ (Cho Seung Youn), Park Hae Joon và Lee Kwang Soo. Đây đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc, sở hữu kinh nghiệm diễn xuất ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Sự kết hợp giữa các diễn viên thuộc nhiều thế hệ cũng giúp Nambeol nhận được sự quan tâm ngay từ giai đoạn công bố dàn cast.

Việc Seo Kang Jun không tham gia khiến đội hình diễn viên ban đầu có sự thay đổi đáng chú ý. Dù vậy, với những cái tên đã được xác nhận, Nambeol vẫn là một trong những dự án hành động cổ trang nhận được nhiều kỳ vọng. Đặc biệt, sự góp mặt của Lee Byung Hun cùng Go Youn Jung và Lee Do Hyun càng khiến khán giả tò mò về màn kết hợp trên màn ảnh rộng.

Đối với Seo Kang Jun, việc rút khỏi dự án lần này chưa đi kèm thông tin về những kế hoạch tiếp theo. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất. Vì vậy, khán giả vẫn đang chờ đợi những thông tin mới về dự án tiếp theo của anh.