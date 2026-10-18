Seo Kang Jun chạm mặt Ahn Eun Jin khi cả hai đang hẹn hò với người khác

Bộ phim tình cảm Hàn Quốc A Love Other Than Yours tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ tình huống trớ trêu giữa hai nhân vật Namgoong Ho (Seo Kang Jun) và Lee Mi Do (Ahn Eun Jin). Sau 10 năm gắn bó, cả hai quyết định thử bước vào những mối quan hệ mới, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ tại nhà hàng khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

A Love Other Than Yours là phim tình cảm do KBS 2TV phát sóng, xoay quanh một cặp đôi đã yêu nhau suốt 10 năm. Khi mối quan hệ tưởng chừng quen thuộc bắt đầu xuất hiện những thay đổi về cảm xúc, cả hai phải đối diện với những lựa chọn và tình huống ngoài dự tính.

Ahn Eun Jin đang hẹn hò cùng nam phụ trong A Love Other Than Yours.

Trong tập trước, Namgoong Ho và Lee Mi Do lần lượt đưa ra đề nghị hẹn hò trong đúng một tháng với Park Soo Ah (Jo Aram) và Han Tae Seung (Lee Joo Ahn). Sau những tổn thương tích tụ trong mối tình kéo dài một thập kỷ, cả hai muốn thử nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ khác bằng cách gặp gỡ người mới.

Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc Namgoong Ho và Lee Mi Do đã hoàn toàn buông bỏ đối phương. Dù muốn bước tiếp, cả hai vẫn chưa thực sự sẵn sàng chấm dứt những cảm xúc còn sót lại sau nhiều năm bên nhau.

Trong loạt ảnh mới được nhà sản xuất công bố, Park Soo Ah dịu dàng nâng mặt Namgoong Ho. Đúng vào khoảnh khắc này, Lee Mi Do và Han Tae Seung bất ngờ bước vào nhà hàng. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước khiến cả bốn người rơi vào tình huống khó xử khi Namgoong Ho và Lee Mi Do vô tình chứng kiến đối phương đang hẹn hò với người khác.

Seo Kang Jun đang hẹn hò cùng nữ phụ.

Tình huống càng trở nên căng thẳng khi những người trong cuộc phải đối diện với cảm xúc của chính mình. Cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng sau màn chạm mặt bất ngờ được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong diễn biến tâm lý của các nhân vật.

Điều khiến tình huống này trở nên đáng chú ý là Namgoong Ho và Lee Mi Do đều đã chủ động tìm kiếm cơ hội mới, nhưng những cảm xúc chưa được giải quyết trong mối tình kéo dài 10 năm vẫn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn hiện tại. Việc nhìn thấy người từng gắn bó với mình thân mật bên một người khác có thể khiến những cảm xúc tưởng đã lắng xuống một lần nữa trỗi dậy.