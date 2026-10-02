Seo In Young bất ngờ nhắc đến mối duyên đặc biệt với Hyun Bin

Hyun Bin và Seo In Young bất ngờ được nhắc đến với mối liên hệ từ thời đi học sau khi nữ ca sĩ tiết lộ cả hai từng có duyên biết nhau từ nhiều năm trước.

Cụ thể, mới đây, một kênh YouTube đăng tải video có tiêu đề “Lần đầu tiết lộ chuyện Seo In Young đi tàu điện ngầm để chạy lịch trình với đôi giày cao 15 cm”. Trong video, nữ ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống và lịch trình của mình.

Seo In Young bất ngờ được nhắc đến Hyun Bin.

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Seoul Fashion Week, Seo In Young lựa chọn di chuyển bằng tàu điện ngầm. Từ Dongdaemun đến Jamsil, nữ ca sĩ tiết lộ cô vốn xuất thân từ khu vực Jamsil. Cũng trong lúc chia sẻ về quê nhà, Seo In Young bất ngờ nhắc đến mối liên hệ đặc biệt với Hyun Bin thời còn đi học.

Seo In Young cho biết: “Anh Hyun Bin từng học trường trung học cơ sở Jamsin. Xung quanh đó có rất nhiều người hoạt động trong ngành giải trí, nhưng anh Hyun Bin là người nổi tiếng nhất. Anh ấy từng nói với tôi: ‘Anh là tiền bối của em’”.

Seo In Young cho biết Hyun Bin từng học trường trung học cơ sở Jamsin.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù không hoạt động cùng lĩnh vực vào thời điểm đó, Hyun Bin và Seo In Young lại có chung mối liên hệ với khu vực Jamsil và trường học.

Hyun Bin sinh năm 1982, trong khi Seo In Young sinh năm 1984. Cả hai chỉ cách nhau 2 tuổi. Đáng chú ý, Hyun Bin hiện là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc và đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Son Ye Jin. Trong khi đó, Seo In Young tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Mối duyên thời đi học được nữ ca sĩ nhắc lại sau nhiều năm khiến khán giả thích thú.