Senegal vùi dập Sudan 4-1, Ghana giải cơn khát chiến thắng

Senegal dễ dàng giành chiến thắng trước Sudan. Ảnh: Chụp màn hình beIN SPORTS

Tại vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2027, đội tuyển Ghana đã giải tỏa cơn khát chiến thắng khi đánh bại Somalia với tỷ số 2-0 trên sân vận động Sekondi Sports Stadium. Trận đấu khởi đầu đầy thử thách cho "Những ngôi sao đen" khi đội trưởng Jordan Ayew sút hỏng quả phạt đền ở phút 13.

Dẫu vậy, thế trận nhanh chóng thuộc về đoàn quân của HLV Kim Lars Bjorkegren nhờ sự cơ động ở tuyến giữa của các tiền vệ Thomas Partey, Caleb Yirenkyi và Abdul Fatawu Issahaku, cùng nguồn năng lượng dồi dào từ Mohammed Kudus. Nỗ lực ép sân đã được đền đáp ở phút 47 ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi Jonas Adjetey ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên, đưa Ghana vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được gia tăng và bàn thắng thứ hai đã đến ở phút 62. Sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Partey, Ayew và Kudus, bóng được chọc khe chuẩn xác cho tiền đạo Felix Afena-Gyan dứt điểm tung lưới đối phương.

Somalia chỉ tạo ra một cơ hội đáng chú ý ở phút 88 nhưng không đủ để đánh bại thủ môn Benjamin Asare. Kết quả 2-0 mang về 3 điểm đầu tiên cho Ghana sau hai thất bại mở màn trước Bờ Biển Ngà và Gambia, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi tái đấu chính Somalia vào ngày 16/11/2026.

Cùng lúc đó tại sân Stade Leopold Sedar Senghor, Senegal đã có màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi vùi dập Sudan với tỷ số 4-1. Đội chủ nhà kiểm soát tới 66% thời lượng bóng và tung ra 16 cú dứt điểm (8 trúng đích).

Tiền đạo Nicolas Jackson mở tỷ số ở phút 31 sau pha dứt điểm gọn gàng, nhưng Sudan bất ngờ quân bình 1-1 ở phút 45 nhờ cú sút trúng đích duy nhất trong hiệp một của Mohamed Abuaagla, xuất phát từ đường kiến tạo của Walieldin Khidir.

Hiệp hai chứng kiến sức ép dồn dập từ phía Senegal khiến hệ thống phòng ngự của đội khách tan vỡ. Boulaye Dia tái lập thế dẫn bàn ở phút 61 sau đường dọn cỗ của El Hadji Malick Diouf, trước khi Ibrahim Mbaye nới rộng cách biệt lên 3-1 chỉ ba phút sau đó.

Đến phút 86, cầu thủ vào sân thay người Pathe Mboup ấn định chiến thắng giòn giã 4-1. Dù Sudan liên tục phạm lỗi để phá vỡ nhịp độ trận đấu, các học trò của đội chủ nhà vẫn bảo toàn trọn vẹn thế trận áp đảo cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.