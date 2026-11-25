Senegal đã được trả lại chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sau khi CAS ra phán quyết bác bỏ quyết định tước danh hiệu này của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF). Hội đồng gồm 3 thẩm phán đưa ra phán quyết nhất trí, khẳng định quyết định của trọng tài về việc tiếp tục trận đấu thuộc thẩm quyền cuối cùng của người điều khiển trận đấu.

Tranh chấp bắt nguồn từ trận chung kết AFCON diễn ra hồi tháng 1/2026 giữa Senegal và chủ nhà Morocco. Senegal giành chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu, với bàn thắng duy nhất của Pape Gueye trong hiệp phụ. Tuy nhiên, kết quả trận đấu sau đó bị đảo ngược theo quyết định của hội đồng phúc thẩm CAF hồi tháng 3, khi cơ quan này xử Senegal thua 0-3 vì hành vi bỏ sân thi đấu để phản đối quyết định của trọng tài.

Thủ quân đội tuyển Senegal, Sadio Mane nâng cao cúp vô địch AFCON sau khi đánh bại Morrocco 1-0 ở trận chung kết hồi tháng 1 năm nay.

Không chấp nhận việc bị tước danh hiệu, Liên đoàn bóng đá Senegal đưa vụ việc lên CAS. Sau khi xem xét các lập luận của hai bên, hội đồng trọng tài gồm 3 thành viên đã thống nhất đứng về phía Senegal, qua đó khôi phục kết quả 1-0 của trận chung kết và danh hiệu vô địch cho đội bóng này.

Lý do then chốt nằm ở nguyên tắc xác định thẩm quyền của trọng tài đối với các quyết định diễn ra trên sân. Theo CAS, việc trọng tài Jean-Jacques Ndala quyết định cho trận đấu tiếp tục sau quãng thời gian gián đoạn thuộc thẩm quyền riêng của ông. Tiếng còi tái khởi động trận đấu cất lên đồng nghĩa trọng tài xác định các điều kiện để tiếp tục thi đấu đã được đáp ứng.

CAS cũng bác bỏ lập luận của Liên đoàn bóng đá Morocco về việc Senegal vi phạm các điều khoản 82 và 84 trong quy chế AFCON. Theo CAS, những điều khoản này chỉ được áp dụng khi hành vi của một đội bóng khiến trọng tài phải quyết định chấm dứt trận đấu vĩnh viễn. Trong trường hợp trận chung kết giữa Senegal và Morocco, trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục nên các quy định trên không thể được sử dụng làm căn cứ để đảo ngược kết quả.

Trước đó, trận chung kết tại Rabat diễn ra trong bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Ở phút cuối thời gian thi đấu chính thức, trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền, khiến các cầu thủ Senegal phản ứng dữ dội và rời sân để phản đối. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút trước khi được nối lại.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, tiền đạo Sadio Mane đã thuyết phục các đồng đội trở lại sân. Sau khi trận đấu tiếp tục, Brahim Diaz thực hiện quả phạt đền cho Morocco nhưng không thắng được thủ môn Senegal. Đội bóng Tây Phi sau đó tận dụng cơ hội để ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, qua đó giành chiến thắng 1-0.

Quyết định của CAS khép lại một trong những vụ tranh chấp ồn ào nhất bóng đá châu Phi trong năm 2026. Dù vậy, những hệ lụy kỷ luật từ trận chung kết vẫn còn đó. Trước phán quyết mới nhất, CAF đã áp dụng tổng cộng hơn 1 triệu USD tiền phạt đối với hai liên đoàn bóng đá, một số cầu thủ và HLV Pape Thiaw, người dẫn dắt Senegal ở thời điểm diễn ra trận đấu.

Phán quyết của CAS có thể bị kháng cáo lên Tòa án Tối cao Thụy Sĩ, nhưng phạm vi xem xét chỉ giới hạn ở một số vấn đề về thủ tục. Vì vậy, Senegal hiện đã chính thức được công nhận là nhà vô địch AFCON 2025, gần 10 tháng sau chiến thắng trên sân cỏ trước Morocco.