Senegal siết chặt kiểm soát nhập khẩu gạo

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hồi đầu năm 2026 cho thấy, Senegal có thể nhập khẩu từ 1,4 - 1,65 triệu tấn gạo trong năm để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 2,2 triệu tấn.

Tuy nhiên, trước áp lực tiêu thụ sản lượng gạo nội địa, Chính phủ Senegal đã triển khai nhiều chính sách nhằm kiểm soát nhập khẩu, hỗ trợ các đơn vị chế biến và thúc đẩy tiêu thụ gạo sản xuất trong nước.

Cụ thể, Bộ Công Thương Senegal đình chỉ cấp Tờ khai nhập khẩu thực phẩm (DIPA) đối với mặt hàng gạo trong tháng 7 và tháng 8/2026. Biện pháp này nhằm giải phóng hàng tồn kho tại các nhà máy xay xát trong nước, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ khoảng 37.000 - 40.000 tấn gạo nội địa đang tồn đọng chưa bán được.

Bên cạnh việc tạm dừng nhập khẩu có thời hạn, Senegal áp dụng cơ chế nhập khẩu có điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp thương mại muốn được cấp giấy phép nhập khẩu mới phải chứng minh đã mua một hạn ngạch gạo sản xuất trong nước theo quy định.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal cho biết, trong năm 2026, Chính phủ Senegal ấn định tổng hạn ngạch nhập khẩu gạo tối đa 600.000 tấn. Mức này thấp hơn đáng kể so với khối lượng nhập khẩu thường xuyên từ 900.000 - 1,3 triệu tấn mỗi năm trong những năm trước.

Cùng với kiểm soát nhập khẩu, Senegal triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh của gạo nội địa. Nhà nước trợ cấp 50 FCFA/kg cho các đơn vị chế biến thóc gạo, đồng thời dừng nhập khẩu một số loại gạo, trong đó có gạo không thơm, nhằm tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Chính sách điều chỉnh giá cũng được triển khai nhằm hỗ trợ sức mua của người dân. Từ tháng 1/2026, giá mỗi kg gạo tấm nhập khẩu giảm 14%, từ 350 FCFA xuống còn 300 FCFA.

Đến tháng 7/2026, Nhà nước Senegal tiếp tục tăng cường cơ chế hỗ trợ thông qua việc ấn định giá lúa (thóc) ở mức 160 FCFA/kg và giá gạo trắng xuất xưởng ở mức 280 FCFA/kg.