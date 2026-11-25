Ngày 24/11, CAS ra phán quyết hủy quyết định của Ban kháng cáo CAF về việc tước danh hiệu của Senegal và trao chiến thắng 3-0 cho Ma Rốc.

Theo đó, kết quả chung kết AFCON 2025 được khôi phục, với chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ thuộc về Senegal.

Senegal. Ảnh: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Tổng thư ký CAS, Matthieu Reeb, cho biết hội đồng trọng tài kết luận trọng tài Jean-Jacques Ndala (Cộng hòa Dân chủ Congo) không mắc sai sót về mặt pháp lý khi quyết định cho trận đấu tiếp tục. CAS nhấn mạnh việc điều hành và tiếp tục trận đấu thuộc thẩm quyền của trọng tài, nằm trong phạm vi chuyên môn trên sân.

Trận chung kết diễn ra ngày 18/1 tại Rabat, Ma Rốc, trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi các cầu thủ Senegal rời sân trong khoảng 14 phút để phản đối quyết định thổi phạt đền cho đội chủ nhà vào cuối thời gian thi đấu chính thức.

Sau khi trở lại sân, Ma Rốc không thể tận dụng cơ hội từ chấm 11 m, trước khi Pape Gueye ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp Senegal thắng 1-0.

Sau trận đấu, CAF từng quyết định xử thua Senegal 0-3, với lý do đội bóng này vi phạm các quy định của giải đấu khi tự ý rời sân.

Tuy nhiên, CAS cho rằng Điều 82 và 84 trong Quy định AFCON chỉ áp dụng khi trọng tài quyết định hủy bỏ trận đấu vĩnh viễn. Trong trường hợp này, trận đấu đã được tiếp tục và hoàn tất nên những điều khoản trên không thể được sử dụng làm căn cứ tước chiến thắng của Senegal.

CAS thừa nhận trọng tài phải đưa ra quyết định trong tình huống vô cùng căng thẳng, nhưng cho rằng điều đó không đủ cơ sở để kết luận ông hành động tùy tiện.

Dù vậy, tổ chức này lưu ý CAF đã áp dụng các biện pháp kỷ luật riêng đối với Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF), HLV trưởng Pape Thiaw cùng hai cầu thủ Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr.

FSF hoan nghênh phán quyết, gọi đây là chiến thắng của sự công bằng và khẳng định kết quả một trận đấu phải được quyết định trên sân cỏ. Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall cũng bày tỏ mong muốn khép lại tranh chấp, đồng thời đề nghị hòa giải với Liên đoàn Bóng đá Ma Rốc (FRMF).

Ông Fall nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai nền bóng đá và người dân hai quốc gia, đồng thời khẳng định Senegal sẽ hướng tới tương lai với tinh thần đoàn kết và tôn trọng các giá trị thể thao.

Các cầu thủ Senegal và Ma Rốc xô xát sau một quả phạt đền trong trận chung kết. Ảnh: Mosa'ab Elshamy/AP

Ma Rốc không chấp nhận phán quyết của CAS và sẽ kháng cáo

Trái ngược với Senegal, FRMF tuyên bố không đồng tình với quyết định của CAS và sẽ tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để phản đối phán quyết.

Liên đoàn bóng đá Ma Rốc còn đưa ra cáo buộc về việc có sự liên lạc giữa Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall và trọng tài CAS Ulrich Haas trong khoảng 48 giờ trước khi phán quyết được công bố. Tuy nhiên, phía Senegal bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn FSF khẳng định không có bất kỳ cuộc điện thoại nào giữa hai bên vào Chủ nhật hoặc những ngày trước đó.

CAS cũng lên tiếng bảo vệ tính độc lập của hội đồng trọng tài kiên quyết phủ nhận mọi liên hệ trực tiếp với các bên liên quan trong suốt quá trình giải quyết vụ việc.

Theo quy định, Ma Rốc có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sĩ, cơ quan có thẩm quyền xem xét các khiếu nại pháp lý đối với phán quyết của CAS. Vì vậy, dù Senegal đã được khôi phục chức vô địch AFCON 2025, tranh chấp giữa hai nền bóng đá vẫn có nguy cơ kéo dài.