Các cầu thủ Senegal từng "mừng hụt" chức vô địch AFCON 2025.

Với phán quyết này, kết quả chiến thắng 1-0 của Senegal trước Morocco trong trận chung kết AFCON 2025 chính thức được khôi phục, đồng nghĩa Senegal được công nhận là nhà vô địch.

CAS xác định, do trận chung kết giữa Senegal và Morocco vẫn được tiếp tục và hoàn thành nên không có cơ sở để tuyên bố Senegal bỏ cuộc và xử thua với tỷ số 0-3 như quyết định trước đó của CAF.

Trước đó, trong trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18-1-2026, ở những phút bù giờ cuối hiệp hai, các cầu thủ Senegal bất ngờ rời sân để phản đối quyết định cho Morocco hưởng phạt đền của trọng tài. Sau khoảng 15 phút gián đoạn, các cầu thủ Senegal trở lại sân thi đấu. Brahim Diaz sau đó thực hiện không thành công quả phạt đền theo kiểu Panenka, trước khi Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ, giúp Senegal đánh bại đội chủ nhà Morocco với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đến ngày 17-3, Ban Kháng cáo CAF bất ngờ tuyên bố Senegal bỏ cuộc, đồng thời xử thắng Morocco với tỷ số 3-0.