SEMIEXPO 2026: Mở cơ hội vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Ngày 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và các đối tác tổ chức buổi thông tin báo chí về SEMIEXPO Việt Nam 2026. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ hoạt động xúc tiến, giới thiệu công nghệ sang thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

SEMIEXPO Việt Nam 2026 là Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp bán dẫn quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam. Đây là diễn đàn quốc tế quan trọng quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị của ngành công nghiệp vi điện tử và bán dẫn

Toàn cảnh buổi thông tin báo chí về sự kiện SEMIEXPO Việt Nam 2026

Kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Phát biểu tại buổi thông tin báo chí, bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, cho biết SEMIEXPO Việt Nam 2026 tiếp tục mở rộng quy mô và mức độ tham gia của cộng đồng bán dẫn quốc tế. Dự kiến, triển lãm quy tụ hơn 200 gian hàng, trên 100 doanh nghiệp tham gia trưng bày, tăng khoảng 30% so với năm trước. Sự kiện cũng thu hút đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng khoảng 20%.

Đây là lần thứ ba SEMIEXPO được tổ chức tại Việt Nam và lần đầu tiên diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội. Theo bà Linda Tan, việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh phản ánh tiềm năng của một trung tâm công nghệ, sản xuất và đổi mới sáng tạo, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các đối tác quốc tế đối với thị trường bán dẫn Việt Nam.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), phát biểu về cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu tại buổi thông tin báo chí SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Với mạng lưới hơn 4.000 doanh nghiệp thành viên trên toàn cầu, SEMI kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà cung ứng nội địa với khách hàng quốc tế, giữa cơ sở nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp, qua đó chuyển các tiềm năng hợp tác thành hoạt động kinh tế cụ thể.

Điểm nhấn của SEMIEXPO năm nay là Chương trình Tìm kiếm Nhà cung ứng (Supplier Search Program - SSP), được thiết kế nhằm kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế thông qua những cuộc gặp gỡ 1:1.

Bà Linda Tan nhấn mạnh, chương trình không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, mà còn giúp họ tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn thu mua và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Các doanh nghiệp quốc tế như Besi, Lam Research và TechInsights được giới thiệu tham gia hoạt động kết nối, mở ra cơ hội tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường.

Điều đáng chú ý là chương trình hướng đến những nhà cung ứng đáp ứng tiêu chuẩn, thay vì chỉ tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính giới thiệu. Điều này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành bán dẫn.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, phát biểu về cơ hội tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam tại buổi thông tin báo chí SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, cho biết hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh. Nếu năm 2023 cả nước có khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực liên quan, đến nay con số này đã tăng lên gần 100 doanh nghiệp, trong đó hơn 50 doanh nghiệp hoạt động về thiết kế chip.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp, Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ lớn. Đáng chú ý, NIC đã trực tiếp làm việc với ASML nhằm thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới nhà cung ứng của tập đoàn này.

Bên cạnh ASML, các doanh nghiệp như Lam Research, KLA, Coherent và Onsemi cũng được nhắc đến trong định hướng mở rộng hợp tác. Đây là những tín hiệu tích cực đối với ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khi cơ hội tham gia chuỗi giá trị không chỉ giới hạn ở thiết kế, đóng gói hay kiểm thử, mà còn mở rộng sang thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận các tập đoàn quốc tế không đồng nghĩa với khả năng trở thành nhà cung ứng ngay lập tức. Để chuyển những cuộc kết nối thành hợp đồng thương mại, doanh nghiệp trong nước cần chứng minh năng lực sản xuất ổn định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và từng bước tham gia những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong bối cảnh đó, SEMIEXPO Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nội địa mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và từng bước nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Hoàn thiện hệ sinh thái, phát triển nguồn nhân lực bán dẫn

Cùng với kết nối chuỗi cung ứng, vấn đề hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực được các đại biểu xác định là những điều kiện quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành bán dẫn.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phát biểu về định hướng phát triển hạ tầng, hoàn thiện cơ chế chính sách và thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn tại buổi thông tin báo chí SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và quy hoạch các khu công nghệ số tập trung nhằm tạo điều kiện đón dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn.

Song song với phát triển hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án mới hoặc mở rộng hoạt động.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, thành phố cũng chú trọng liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; triển khai các chương trình nâng cao kỹ năng, đào tạo lại nhân lực và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường sản xuất thực tế từ sớm. Đây được xem là giải pháp chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành trong những năm tới.

Bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, chia sẻ về vai trò của hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại buổi thông tin báo chí SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Từ góc nhìn doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp, bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho rằng phát triển ngành bán dẫn không chỉ là thu hút đầu tư hoặc xây dựng nhà máy, mà đòi hỏi kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ, bao gồm hạ tầng công nghiệp hiện đại, năng lượng ổn định và xanh, nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Đây cũng là định hướng Becamex theo đuổi trong quá trình chuyển từ phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa công nghiệp, công nghệ, đào tạo và đổi mới sáng tạo, thông qua mạng lưới Becamex - VSIP.

Đáng chú ý, Becamex đang thúc đẩy kết nối đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp thông qua Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế Việt Đức cùng các đối tác quốc tế như A*STAR của Singapore và Viện Fraunhofer của Đức.

Các nền tảng này được kết nối với định hướng phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TP. Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

TS Huỳnh Phú Minh Cường, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn tại buổi thông tin báo chí SEMIEXPO Việt Nam 2026.

Ở lĩnh vực đào tạo, TS Huỳnh Phú Minh Cường, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh nhu cầu nhân lực bán dẫn không chỉ dừng ở trình độ đại học. Các doanh nghiệp quốc tế ngày càng cần đội ngũ chuyên gia có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đủ khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết những bài toán công nghệ chuyên sâu.

Theo ông Cường, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch, công nghệ đóng gói chip và chế tạo linh kiện bán dẫn, với quy mô được ông nêu khoảng 1.000 sinh viên đại học, 200 học viên thạc sĩ và hơn 20 nghiên cứu sinh tiến sĩ mỗi năm.

Đặc biệt, đơn vị đang hoàn thiện Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch dùng chung cấp quốc gia, hướng đến kết hợp đào tạo với nghiên cứu, thử nghiệm và hợp tác cùng doanh nghiệp. Trong giai đoạn tiếp theo, cơ sở này dự kiến tiếp tục phát triển năng lực nghiên cứu chế tạo linh kiện bán dẫn, tạo điều kiện hình thành các dự án đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Những định hướng trên cho thấy việc phát triển ngành bán dẫn Việt Nam đang đặt ra yêu cầu liên kết chặt chẽ hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Nếu hoạt động kết nối thị trường được triển khai song hành với nâng cao năng lực công nghiệp, hạ tầng và nhân lực, Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để chuyển lợi thế thu hút đầu tư thành năng lực tham gia thực chất trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Theo Ban Tổ chức, SEMIEXPO Việt Nam 2026 diễn ra ngày 3-4/12 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Vượt trên khát vọng: Định hình tương lai bán dẫn Việt Nam”. Bên cạnh không gian triển lãm, chương trình có các hội nghị chuyên ngành, hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu nghề nghiệp và các phiên thảo luận về xu hướng phát triển công nghiệp bán dẫn.