Selena Gomez xuất hiện cực giản dị nhưng lại được cộng đồng mạng khen hết lời

Mới đây, Selena Gomez lại một lần nữa khiến cõi mạng được dịp rần rần khi lọt vào ống kính của paparazzi. Cô nàng lên đồ sương sương với tông đen chủ đạo, gồm chiếc áo thun mỏng xuyên thấu, kết hợp cùng chiếc quần lửng Capri pants đang làm mưa làm gió. Điểm nhấn hoàn hảo cho bộ cánh chính là đôi giày lưới mũi nhọn và chiếc túi xách Chanel kinh điển quen thuộc.

Quần Capri kén dáng thế mà Selena mặc trông đỉnh thực sự.

Bộ trang phục tuy mang đậm chất casual thoải mái, nhưng dưới sự lăng xê của Selena, tổng thể lại toát lên thần thái cực kỳ thời thượng.

Dân mạng đồng loạt thả tim nhan sắc ngày càng thăng hạng của Selena.

Ngay sau khi loạt ảnh được các trang tin lớn như Marie Claire hay Red Carpet Fashion Awards đăng tải, netizen được dịp đứng ngồi không yên. Khuôn mặt bừng sáng, mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười ngọt ngào của cô nàng đốn gục mọi ánh nhìn.

Có thể thấy, dẫu xu hướng thời trang có xoay vần thế nào đi nữa, Selena Gomez vẫn luôn biết cách biến những item cơ bản nhất thành tuyên ngôn phong cách của riêng mình.