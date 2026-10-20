Selena Gomez tiết lộ việc hút thuốc lá điện tử khiến giọng nói thay đổi

Selena Gomez mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về ảnh hưởng của việc hút thuốc lá điện tử chứa nicotine đối với giọng nói của cô. Nữ ca sĩ thừa nhận đây là thói quen khó từ bỏ, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể cai thuốc. Qua câu chuyện của mình, ngôi sao người Mỹ cũng gửi lời động viên đến những người đang vật lộn với chứng nghiện nicotine, khuyến khích họ kiên trì trên hành trình từ bỏ thói quen có hại cho sức khỏe.

Trong một video chân thành được đăng tải trên Instagram Stories, Selena Gomez cho biết cô tin rằng những thay đổi trong giọng nói của mình có liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân không thể dễ dàng đưa giọng nói trở lại như trước, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà cô đã trải qua trong quá trình cai thuốc.

"Tôi sẽ không thể thay đổi giọng nói của mình. Bỏ thuốc lá rất khó… Thật sự không đáng", Selena Gomez chia sẻ. Cô nói thêm rằng mình rất vui vì đã có thể từ bỏ thuốc lá và hy vọng sẽ duy trì được quyết định này trong thời gian tới.

Lời tâm sự của Selena Gomez nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không chỉ là câu chuyện về một thói quen cá nhân, mà còn phần nào lý giải những thay đổi trong giọng nói của nữ ca sĩ từng khiến người hâm mộ tò mò suốt nhiều năm qua.

Giọng nói của Selena Gomez từng là chủ đề được người hâm mộ bàn luận trong nhiều năm. Một số khán giả nhận thấy giọng nói của nữ ca sĩ có những khác biệt so với trước đây và đặt câu hỏi về nguyên nhân. Tuy nhiên, trong những chia sẻ mới nhất, Selena Gomez không đưa ra các thông tin y tế cụ thể để xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc lá điện tử đối với giọng nói của mình.

Trước đó, vào tháng 12/2025, nữ ca sĩ từng đề cập đến vấn đề này trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram. Khi được người hâm mộ hỏi về sự thay đổi trong giọng nói, cô thẳng thắn cho biết bản thân không có lời bào chữa nào, đồng thời nói rằng đôi khi những chuyện như vậy vẫn xảy ra. Selena Gomez cũng đề cập đến tình trạng cổ họng đôi lúc bị sưng ở bên trong.

Những chia sẻ trước đây cho thấy nữ ca sĩ đã nhận thức được sự khác biệt trong giọng nói của mình. Dù vậy, mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá điện tử và những thay đổi cụ thể vẫn chưa được xác nhận bằng thông tin y tế công khai. Vì thế, lời tâm sự mới nhất của Selena Gomez nên được hiểu là trải nghiệm và nhận định cá nhân của cô, thay vì kết luận y khoa về nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Dẫu vậy, việc nữ ca sĩ công khai nói về quá trình cai thuốc vẫn mang đến một thông điệp đáng chú ý. Nicotine là chất gây nghiện, khiến việc từ bỏ các sản phẩm chứa chất này có thể trở thành thử thách đối với nhiều người. Sự thành thật của Selena Gomez về những khó khăn cô từng đối mặt cũng góp phần cho thấy quyết định từ bỏ một thói quen lâu năm không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Không chỉ chia sẻ về việc cai thuốc lá điện tử, Selena Gomez từ lâu đã cởi mở hơn với công chúng về những vấn đề sức khỏe cá nhân. Năm 2014, cô được chẩn đoán mắc bệnh lupus, một căn bệnh tự miễn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Sau đó, nữ ca sĩ phát triển biến chứng viêm thận do lupus, khiến chức năng thận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2017, Selena Gomez trải qua ca ghép thận với sự hiến tặng từ người bạn thân Francia Raisa. Nữ ca sĩ từng nhiều lần nhắc đến sự kiện này như một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh sức khỏe thể chất, Selena Gomez cũng công khai chia sẻ về chẩn đoán rối loạn lưỡng cực và những thách thức trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thông qua các cuộc phỏng vấn và những hoạt động cộng đồng, cô nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân, tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp và không ngại nói về những khó khăn của mình.

Chính những trải nghiệm đó khiến các chia sẻ mới nhất của Selena Gomez nhận được sự quan tâm. Thay vì chỉ đề cập đến một thói quen cá nhân, nữ ca sĩ còn khuyến khích những người đang gặp khó khăn trong việc cai nicotine tiếp tục cố gắng. Thông điệp của cô nhấn mạnh rằng việc từ bỏ một thói quen gây nghiện có thể không diễn ra dễ dàng, nhưng sự kiên trì vẫn rất cần thiết.

Những chia sẻ về sức khỏe được đưa ra trong thời điểm Selena Gomez tiếp tục tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và cộng đồng. Ngày 14/10/2026, cô đảm nhiệm vai trò chủ trì sự kiện gây quỹ thường niên lần thứ tư của Rare Impact Fund Benefit tại Hollywood Palladium, Los Angeles.

Theo thông tin được công bố trong bài viết gốc, sự kiện đã quyên góp được gần 3 triệu USD nhằm hỗ trợ các sáng kiến liên quan đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Đây là một trong những hoạt động thuộc quỹ Rare Impact Fund, sáng kiến được Selena Gomez thành lập thông qua thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Trong những năm qua, Selena Gomez không chỉ duy trì sự nghiệp ca hát và diễn xuất mà còn tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần. Việc cô tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm cá nhân cho thấy mong muốn sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để khuyến khích cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Từ câu chuyện cai thuốc lá điện tử đến những trải nghiệm liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, Selena Gomez một lần nữa cho thấy sự cởi mở trước công chúng. Dù những ảnh hưởng cụ thể của thuốc lá điện tử đối với giọng nói của cô vẫn chưa được xác nhận về mặt y khoa, lời chia sẻ của nữ ca sĩ vẫn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc nhận diện các thói quen có hại và kiên trì thay đổi để bảo vệ sức khỏe lâu dài.