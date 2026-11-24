Là ba nàng công chúa bước ra từ thời kỳ hoàng kim của Disney Channel những năm 2000 - Selena Gomez, Demi Lovato và Miley Cyrus là những gương mặt gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Từ những vai diễn đình đám trong Wizards of Waverly Place, Camp Rock đến Hannah Montana, cả ba đã cùng nhau tạo nên một phần ký ức khó quên của văn hóa đại chúng.

Gần hai thập kỷ sau, cả ba đều đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong ngành giải trí và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân. Giờ đây, những cô gái từng được ví như các “công chúa” Disney năm nào cũng đã tìm thấy “hoàng tử” của riêng mình, lần lượt bước vào hôn nhân và mở ra chương mới của cuộc đời.

Selena Gomez

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ, Selena Gomez trở thành ngôi sao được yêu mến rộng rãi nhờ vai diễn Alex Russo trong loạt phim Wizards of Waverly Place. Sau đó, cô tiếp tục mở rộng hoạt động sang âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh, từng bước khẳng định sức ảnh hưởng trong ngành giải trí quốc tế.

Selena Gomez trở thành ngôi sao được yêu mến rộng rãi nhờ vai diễn Alex Russo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nghề nghiệp, đời sống tình cảm của Selena cũng thường xuyên trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm. Mối quan hệ nhiều lần hợp tan với Justin Bieber kéo dài trong nhiều năm, cùng chuyện tình ngắn ngủi với The Weeknd, từng khiến nữ ca sĩ phải đối mặt với không ít thị phi.

Sau những trải nghiệm đó, Selena dần giữ kín đời tư hơn và tập trung vào các dự án cá nhân. Mối quan hệ với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco bắt đầu từ sự kết nối trong công việc, trước khi cả hai chính thức công khai tình cảm. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2025 tại California.

Demi Lovato

Được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim ca nhạc Camp Rock, Demi Lovato sớm gây ấn tượng với giọng hát nội lực và khả năng trình diễn nổi bật.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang, nữ ca sĩ từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, trong đó có những vấn đề về rối loạn ăn uống và trầm cảm.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc bên nhạc sĩ Jordan “Jutes” Lutes, Demi từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với diễn viên Wilmer Valderrama và trải qua hôn nhân ngắn ngủi với Max Ehrich vào năm 2020. Nữ ca sĩ gặp Jutes vào năm 2022 trong một buổi làm việc tại phòng thu, khi cả hai cùng tham gia sáng tác âm nhạc.

Từ sự đồng điệu trong nghệ thuật, mối quan hệ dần phát triển thành tình yêu. Sau khi đính hôn vào tháng 12/2023, cặp đôi chính thức kết hôn tháng 5/2025 tại Santa Barbara, California. Buổi lễ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Đám cưới đánh dấu một cột mốc mới của Lovato, khi cô tiếp tục xây dựng cuộc sống riêng bên người bạn đời có chung niềm đam mê âm nhạc.

Miley Cyrus

Trong bộ ba, Miley Cyrus là người gắn liền với một trong những màn chuyển mình đáng chú ý nhất của dàn công chưa Disney. Từ cô nàng Hannah Montana trong sáng, nữ ca sĩ từng bước xây dựng phong cách âm nhạc cá tính, thử nghiệm nhiều thể loại và không ngại phá vỡ những hình tượng quen thuộc.

Đời sống tình cảm của Miley cũng trải qua nhiều thay đổi, nổi bật là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với diễn viên Liam Hemsworth. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim The Last Song năm 2009, trải qua nhiều lần chia tay và tái hợp trước khi kết hôn vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2019 và thủ tục ly hôn được hoàn tất vào năm 2020.

Sau đó, Miley tiếp tục có những mối quan hệ được công chúng chú ý trước khi gắn bó với nhạc sĩ Maxx Morando. Cặp đôi được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2021 và dần xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện, đồng thời có sự kết nối trong công việc âm nhạc.

Khác với chuyện tình từng thu hút nhiều sự chú ý trước đây, Miley và Maxx lựa chọn giữ mối quan hệ tương đối kín tiếng. Đến tháng 12/2025, nữ ca sĩ xác nhận đã đính hôn với bạn trai. Sau gần một năm, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ riêng tư tại Palm Springs, California, vào ngày 21/11/2026.