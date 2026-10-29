Selena Gomez, Demi Lovato tái hiện hình ảnh công chúa Disney sau gần 2 thập kỷ

Ngày 28/10, hai cựu ngôi sao Disney là Selena Gomez và Demi Lovato đã công bố loạt hình ảnh và video lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình nổi tiếng Princess Protection Program (tựa Việt: Chương trình bảo vệ công chúa).

Selena và Demi trong bộ ảnh tái hợp lấy cảm hứng từ bộ phim phát sóng năm 2009.

Trong bộ ảnh mới, Demi Lovato diện đầm dạ hội màu vàng cùng vương miện, vào lại vai Công chúa Rosalinda của xứ Costa Luna. Selena Gomez mặc váy dạ hội màu xanh, tái hiện hình ảnh cô nữ sinh vùng quê Carter Mason. Cả hai tạo dáng ngồi tựa cằm trên những chiếc vali xếp chồng, mô phỏng khung hình tấm poster từng được Disney Channel ra mắt vào năm 2009.

Bức ảnh tái hiện poster phim “Princess Protection Program” phát hành năm 2009.

Bên cạnh bộ ảnh, hai nghệ sĩ còn đăng một đoạn video ngắn lấy bối cảnh căn phòng ngủ trang trí đầy ảnh thời đóng phim chung. Đoạn clip mở đầu bằng câu chào “Yo. Yo. Yo!” quen thuộc từ loạt vlog The Demi and Selena Show mà hai người từng tự quay và đăng lên YouTube vào năm 2008. Trên nền nhạc ca khúc chủ đề One and the Same, cả hai cùng nhép lời, nhún nhảy trên giường và thoải mái tương tác trước ống kính.

Hai nghệ sĩ ngân nga theo giai điệu ca khúc “One and the Same” trong video mô phỏng lại phong cách vlog năm 2008.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle, Demi Lovato cho biết màn tái hợp lần này mang lại cảm giác trọn vẹn như một vòng tròn khép kín. Nữ ca sĩ chia sẻ không khí trên trường quay khiến cô nhớ lại những ngày tháng cả hai còn ở tuổi thiếu niên, thường xuyên tụ tập trong phòng ngủ để quay video và trò chuyện. Cô cũng nhận định thế hệ khán giả lớn lên cùng Disney thời điểm đó hiện đều bước sang tuổi 30 nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho các nội dung của hãng thời kỳ thập niên 2000.

Về phía Selena Gomez, nữ diễn viên khẳng định những kỷ niệm giữa cô và Demi Lovato trong quá khứ là điều khó thay thế. Ngôi sao của loạt phim Wizards of Waverly Place cho biết lần hội ngộ này vừa là dịp nhìn lại tình bạn thuở mới vào nghề, vừa là khoảnh khắc ghi nhận hành trình trưởng thành và cuộc sống hiện tại của cả hai.

Tình bạn giữa Selena Gomez và Demi Lovato bắt đầu từ năm 2002, khi cả hai mới 7 tuổi và cùng tham gia chương trình thiếu nhi Barney & Friends. Đến giai đoạn thiếu niên, họ trở thành những gương mặt nổi bật của Disney Channel qua các dự án riêng như Wizards of Waverly Place, Camp Rock và Sonny with a Chance, trước khi chính thức đóng cặp trong Princess Protection Program.

Selena Gomez và Demi Lovato trong phim “Princess Protection Program”.

Sau thời kỳ hoàng kim tại Disney, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trải qua khoảng thời gian xa cách do lịch trình bận rộn và định hướng công việc khác biệt. Trong các bài phỏng vấn với truyền thông vào năm 2014 và 2020, cả hai từng xác nhận họ không còn giữ liên lạc thường xuyên, dù vẫn luôn dành sự tôn trọng cho sự nghiệp của đối phương. ​

Selena và Demi hội ngộ vào tháng 4 vừa qua.

Mối quan hệ giữa hai người chỉ bắt đầu được “hâm nóng” trở lại từ tháng 4 năm nay, khi Selena Gomez xuất hiện tại đêm mở màn chuyến lưu diễn It’s Not That Deep của Demi Lovato ở Orlando, bang Florida. Sau đêm diễn, giọng ca We Don't Talk Anymore công khai dành lời khen ngợi cho cô bạn thân trên mạng xã hội. Cả hai đã có buổi gặp gỡ và chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực hậu trường.

Màn tái hợp của Selena Gomez và Demi Lovato tạo nên làn sóng hưởng ứng lớn trên mạng xã hội, gợi lại tuổi thơ cho những khán giả từng lớn lên cùng các bộ phim của Disney Channel. Khung hình tái hiện tạo hình công chúa năm 2009 được xem như một dấu mốc nhìn lại hành trình gắn bó kéo dài gần 25 năm của hai nghệ sĩ.