Selena Gomez chia sẻ mong muốn có con với Benny Blanco sau khi kết hôn

Trong tập thứ hai của podcast Friends Keep Secrets, phát sóng ngày 3/3, Selena Gomez cùng Benny Blanco, rapper Lil Dicky và Kristin Batalucco có cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề con cái. Khi được hỏi về số lượng con mong muốn, Lil Dicky cho biết anh nghĩ đến một hoặc tối đa hai người, trong khi Kristin Batalucco lựa chọn con số ba.

Selena Gomez và Benny Blanco tận hưởng cuộc sống hôn nhân sau đám cưới. (Ảnh: IGNV)

Selena Gomez đưa ra câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ: cô muốn có bốn người con, dù thừa nhận mong muốn này có thể khó trở thành hiện thực. Gomez chia sẻ cô đặc biệt yêu thích hình ảnh một gia đình nhiều thế hệ cùng quây quần bên bàn ăn. Hình ảnh này gợi cho cô liên tưởng đến bộ phim Giáng sinh The Family Stone, tác phẩm kể về những mối quan hệ và những khoảnh khắc đoàn tụ của một đại gia đình.

Trong cuộc trò chuyện, Gomez cho biết cô ấn tượng với cảnh các thành viên cùng ngồi ăn tối, bởi đó chính là không khí gia đình mà cô hy vọng một ngày có thể xây dựng trong cuộc sống riêng. Nữ ca sĩ cũng liên tưởng nhân vật người mẹ trong phim, do cố diễn viên Diane Keaton thủ vai, với chính bà ngoại của mình.

Gomez thậm chí đã hình dung về một tương lai khi các thành viên trong gia đình trưởng thành và tiếp tục trở về bên nhau. Cô cho biết nếu cuối cùng chỉ có một người con thì điều đó vẫn hoàn toàn ổn, bởi điều quan trọng với cô là có thể tạo nên một mái ấm nơi mọi người cùng hiện diện, từ con cái, bạn đời của các con cho đến những người thân khác.

Sau khi kết hôn, Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về ước mơ xây dựng gia đình. (Ảnh: IGNV)

Mong muốn xây dựng một gia đình lớn của Selena Gomez càng trở nên đặc biệt khi cô từng chia sẻ về những trở ngại liên quan đến sức khỏe. Nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc lupus từ năm 2013 và sau đó phải trải qua ca ghép thận vào năm 2017. Cô từng tiết lộ rằng mình không thể tự mang thai vì những vấn đề sức khỏe có thể gây nguy hiểm cho cả cô và em bé. Vì vậy, Selena cho biết cô có thể cân nhắc các lựa chọn khác như mang thai hộ hoặc nhận con nuôi để hiện thực hóa ước mơ làm mẹ.

Dù vậy, Selena không muốn được nhìn nhận như một người đáng thương vì tình trạng sức khỏe của mình. Cô từng nhấn mạnh rằng việc thừa nhận bản thân cần sự hỗ trợ không phải là điều đáng xấu hổ.

Kristin Batalucco mô tả hình dung ấy như một “cộng đồng gia đình”. Gomez cũng hài hước thừa nhận hành trình nuôi dạy con có thể sẽ khá hỗn loạn trước khi mọi thứ dần ổn định.

Mong muốn của Selena Gomez càng nhận được sự chú ý khi đặt trong bối cảnh cô và Benny Blanco đã kết hôn vào tháng 9/2025 tại Santa Barbara, California. Những chia sẻ mới cho thấy việc xây dựng gia đình đang trở thành một trong những hình dung quan trọng của nữ ca sĩ sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Selena Gomez và Benny Blanco xây dựng tổ ấm sau khi chính thức về chung một nhà (Ảnh: IGNV)

Không chỉ Gomez, Benny Blanco cũng từng công khai mong muốn được làm cha. Trước khi kết hôn, nhà sản xuất âm nhạc chia sẻ với InStyle vào tháng 6/2025 rằng anh luôn mong một ngày có thể trở thành bố. Blanco cho biết anh yêu trẻ em và thích vai trò làm chú, nhưng điều anh thực sự khao khát là được xây dựng gia đình của riêng mình.

Những chia sẻ của Selena Gomez trên Friends Keep Secrets vì thế phần nào cho thấy hình ảnh cô mong muốn trong tương lai: một gia đình đông vui, nơi các thành viên có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và duy trì sự gắn kết qua nhiều năm.