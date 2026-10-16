Selena Gomez bất ngờ nhắc đến tình cũ sau 16 năm chia tay

Theo Page Six, mới đây, Selena Gomez thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video trên TikTok ghi lại khoảnh khắc cô diện chiếc váy dạ hội đỏ nổi bật tại sự kiện Rare Impact Fund Benefit 2026.

Trong video, nữ ca sĩ 34 tuổi xuất hiện với thiết kế váy đỏ được Prada thực hiện riêng, kết hợp cùng giày cao gót satin, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ.

Hình ảnh Selena Gomez trong đoạn video đang gây sốt.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn video trở thành chủ đề bàn luận không chỉ nằm ở trang phục của Selena Gomez mà còn đến từ phần nhạc nền được cô lựa chọn.

Cụ thể, nữ ca sĩ sử dụng ca khúc Burnin' Up - bản hit đình đám phát hành năm 2008 của nhóm Jonas Brothers. Đáng chú ý, Selena Gomez còn nhép theo câu hát nổi tiếng có nhắc đến chiếc váy đỏ do Nick Jonas thể hiện, đồng thời khoe bộ trang phục đang mặc.

Kèm theo video, giọng ca Lose You to Love Me viết ngắn gọn: "Feeling nostalgic" (Tạm dịch: Đang cảm thấy hoài niệm).

Động thái này nhanh chóng gợi nhắc đến mối tình trong quá khứ giữa Selena Gomez và Nick Jonas, đặc biệt khi Burnin' Up ra mắt đúng vào năm cả hai bắt đầu hẹn hò.

Động thái này nhanh chóng gợi nhắc đến mối tình trong quá khứ giữa Selena Gomez và Nick Jonas.

Dù các thành viên Jonas Brothers chưa từng xác nhận ca khúc được sáng tác về ai, Selena Gomez từng xuất hiện trong MV Burnin' Up với vai trò người yêu của Nick Jonas.

Thời điểm đó, cả hai đều là những gương mặt trẻ nổi bật của Disney Channel. Selena Gomez ghi dấu ấn với vai Alex Russo trong loạt phim Wizards of Waverly Place, phát sóng từ năm 2007 đến 2012.

Trong khi đó, Nick Jonas tham gia bộ phim âm nhạc Camp Rock năm 2008, trước khi tiếp tục xuất hiện trong series Jonas từ năm 2009 đến 2010.

Selena Gomez và Nick Jonas bắt đầu hẹn hò khi mới khoảng 15 tuổi. Mối quan hệ của hai ngôi sao trẻ từng trải qua nhiều lần hợp tan trước khi chính thức kết thúc vào năm 2010.

Dù không còn bên nhau, cả hai được cho là vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Trong cuộc phỏng vấn với Capital FM năm 2015, Selena Gomez từng thoải mái nhắc lại chuyện tình với Nick Jonas bằng thái độ đầy thiện cảm. "Khi đó chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ! Thực ra, chúng tôi vừa có dịp trò chuyện lại cách đây không lâu và cảm giác ấy rất vui", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô tiếp tục: "Với tôi, đó giống như một tình yêu gà bông. Mọi thứ rất ngọt ngào. Anh ấy là một người đáng mến. Chắc chắn tôi vẫn dành tình cảm quý mến cho anh ấy".

Hiện tại, Selena Gomez đã tìm được hạnh phúc bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Cặp đôi xác nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 12/2023 trước khi chính thức tổ chức hôn lễ tại Santa Barbara, California vào tháng 9/2025. Về phía Nick Jonas, nam ca sĩ kết hôn với nữ diễn viên Priyanka Chopra vào tháng 12/2018. Trước đó, cả hai đính hôn vào tháng 7 cùng năm, sau vài tháng hẹn hò.

Selena Gomez đã tìm được hạnh phúc bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco.

Tháng 1/2022, Nick Jonas và Priyanka Chopra chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Malti Marie Chopra Jonas. Sau 16 năm kể từ khi chuyện tình thời niên thiếu khép lại, việc Selena Gomez bất ngờ sử dụng ca khúc gắn liền với giai đoạn hẹn hò Nick Jonas đã khiến nhiều người nhớ về một thời kỳ đáng nhớ của các ngôi sao Disney.

Về phía Nick Jonas, nam ca sĩ kết hôn với nữ diễn viên Priyanka Chopra vào tháng 12/2018.

Dù vậy, đoạn video được Selena Gomez chia sẻ mang màu sắc vui vẻ và hoài niệm, không đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ đang ám chỉ bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống tình cảm hiện tại.