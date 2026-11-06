Segway ra mắt dòng xe mô tô điện hoàn toàn mới tại EICMA 2026

Segway Orca Concept, X Series và Segway X cruiser cùng xuất hiện, thể hiện chiến lược triển khai mang tính hệ thống của Segway, từ “giúp việc di chuyển trở nên đơn giản hơn” đến “đưa trải nghiệm lái xe điện chuyên nghiệp vào nhiều tình huống thực tế hơn”.

Màn ra mắt dòng mô tô điện mới của Segway tại EICMA 2026, Milan.

Từ nền tảng công nghệ đến mô tô điện chuyên nghiệp

Kể từ khi tiên phong công nghệ di chuyển tự cân bằng vào năm 1999, Segway không ngừng mở rộng ranh giới của phương tiện di chuyển thông minh, đồng thời tích lũy năng lực về điều khiển thông minh, truyền động điện, quản lý pin và kết nối toàn diện trên xe.

Việc gia nhập lĩnh vực mô tô điện chuyên nghiệp không đơn thuần là phóng lớn các sản phẩm hiện có, mà là kết hợp nền tảng công nghệ sẵn có với năng lực chuyên môn mới trên các phương diện từ nền tảng động lực, kết cấu thân xe, hệ thống treo và phanh đến chứng nhận pháp lý và thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt.

“Điện hóa và thông minh hóa đang định hình lại lĩnh vực di chuyển bằng xe hai bánh. Người tiêu dùng không chỉ mong đợi một hình thức công nghệ động lực mới, mà còn là trải nghiệm lái và di chuyển khác biệt, thông minh, dễ dàng và đáng tin cậy.

Thông qua đổi mới liên tục, Segway mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm sản phẩm khác biệt, để khả năng điều khiển xe điện chuyên nghiệp hòa nhập vào nhiều bối cảnh đời sống thực tế hơn”, ông Nico He, Chủ tịch Segway-Ninebot khu vực Trung Quốc kiêm Chủ tịch Segway Motors, cho biết.

Ba định hướng sản phẩm chủ đạo

Ba định hướng sản phẩm được công bố lần này lần lượt trả lời ba câu hỏi: xe mô tô điện tương lai sẽ như thế nào, khả năng điều khiển chuyên nghiệp được kiểm chứng ra sao trong môi trường thực tế, và công nghệ sẽ cải thiện trải nghiệm di chuyển hàng ngày như thế nào.

Segway Orca Concept - Đột phá và tiên phong

Mẫu xe tay ga điện cỡ lớn hiệu suất cao này tích hợp nền tảng điện áp cao 800V, khung gầm CTB và hệ thống giảm xóc đa chế độ CDC, với mục tiêu kỹ thuật gồm quãng đường di chuyển 300km và tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 4,5 giây. Hardline27, công ty do Sasha Selipanov sáng lập, hợp tác thiết kế kiểu dáng; AGIBOT tham gia trình diễn tương tác.

X Series - Thách thức và khám phá

Hướng đến địa hình khắc nghiệt và rally, X Series gồm Xaber X1000, Xaber 350, Xaber 300 (Mỹ), Xaber 300 DS (châu Âu) và Segway Xyber đã ra mắt tại thị trường Mỹ. Michelin trở thành nhà tài trợ kỹ thuật chính thức của Segway Dakar Rally Factory Team, cung cấp lốp chuyên dụng và nguồn lực kỹ thuật.

Hai bên dùng điều kiện quãng đường dài, cường độ cao và địa hình đa dạng của Dakar để cùng nghiên cứu và kiểm chứng độ bền, độ tin cậy cũng như hiệu suất năng lượng của lốp với xe địa hình chạy điện.

Khu trưng bày xe địa hình và rally của Segway tại EICMA 2026.

Segway X cruiser - Công nghệ và nhân văn

Mẫu xe áp dụng tư duy an toàn của ô tô cho xe hai bánh, với khả năng bảo vệ khi va chạm, hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) tiêu chuẩn và cảnh báo chuyển làn (LCW). Công nghệ tích hợp pin vào thân xe CTB hỗ trợ quãng đường di chuyển gần 200km.

Phiên bản châu Âu có sạc nhanh AC Type 2 công suất 4,5kW, còn phiên bản Trung Quốc có tùy chọn sạc nhanh DC công suất lớn hơn. Xe tích hợp quyền sở hữu trí tuệ và kỹ thuật độc quyền về xe hai bánh được Tập đoàn BMW cấp phép đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt và dự kiến ra mắt tại Trung Quốc và châu Âu trong giai đoạn 2027-2028.

Mở rộng năng lực trên bốn phương diện

Thông qua ba dòng xe này, Segway mở rộng năng lực vận hành xe điện chuyên nghiệp trên bốn phương diện: nâng cấp công nghệ, từ trọng lượng nhẹ và thông minh hóa sang truyền động, khung gầm, phanh và hệ thống an toàn chuyên nghiệp; mở rộng kịch bản sử dụng, từ di chuyển hàng ngày sang lái xe dạo phố, địa hình và rally; xây dựng vòng kiểm chứng khép kín giữa phòng thí nghiệm, đường phố, địa hình và giải đua; và phát triển hệ sinh thái, bao gồm tài trợ kỹ thuật chính thức của Michelin, cũng như hợp tác với AGIBOT và Hardline27 trong lĩnh vực tương tác và thiết kế.

Segway X cruiser sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và kỹ thuật độc quyền về xe hai bánh được BMW Group cấp phép.

Gian hàng Segway tại EICMA 2026.

Segway Orca Concept chỉ được giới thiệu dưới dạng sản phẩm ý tưởng. Việc sản xuất hàng loạt, đưa ra thị trường và cấu hình cụ thể của các mẫu xe khác sẽ căn cứ theo thông báo chính thức tiếp theo của Segway.