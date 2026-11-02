Sedan điện BYD chạy gần 900 km mỗi lần sạc sắp ra mắt

Theo CarNewsChina, BYD Seal 07 thế hệ thứ 2 đã bắt đầu xuất hiện tại các đại lý Trung Quốc trước thời điểm ra mắt dự kiến ngày 5/11.

Mẫu sedan mới được nâng cấp đáng kể về kích thước, hệ truyền động và công nghệ khung gầm. Đáng chú ý, phiên bản thuần điện có khả năng di chuyển tối đa 875 km sau mỗi lần sạc theo chu trình CLTC.

Xe điện chạy gần 900 km mỗi lần sạc

BYD Seal 07 EV thế hệ mới được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 Evo, sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay vì cấu hình động cơ đặt trước như nhiều mẫu sedan phổ thông.

Xe có 2 tùy chọn mô-tơ điện với công suất 329 mã lực và 402 mã lực. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin Blade Battery LFP dung lượng 76,744 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 775 km theo CLTC.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp sở hữu bộ pin dung lượng 88,682 kWh, có thể di chuyển tối đa 875 km sau một lần sạc. Nếu quy đổi sang chu trình WLTP, phạm vi hoạt động của 2 phiên bản lần lượt khoảng 636 km và 718 km. Không chỉ sở hữu phạm vi hoạt động lớn, Seal 07 EV còn được BYD trang bị công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging.

Thiết kế ngoại, nội thất của BYD Seal 07 mới tại Trung Quốc. Ảnh: CNC.

Theo công bố của hãng, bộ pin Blade Battery thế hệ thứ 2 có khả năng bổ sung năng lượng để xe tiếp tục di chuyển chỉ sau 5 phút sạc, trong khi thời gian sạc đầy được quảng bá ở mức 9 phút. Tuy nhiên những con số này còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng cung cấp điện của trạm sạc. Bên cạnh phiên bản thuần điện, BYD tiếp tục cung cấp biến thể hybrid sạc ngoài Seal 07 DM-i.

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 154 mã lực, kết hợp mô-tơ điện công suất 215 mã lực. Bộ pin LFP dung lượng 38,029 kWh cho phép chiếc sedan di chuyển tối đa 245 km hoàn toàn bằng điện theo tiêu chuẩn WLTC.

Bổ sung LiDAR

Bên cạnh hệ truyền động, BYD Seal 07 thế hệ thứ 2 còn được gia tăng kích thước tổng thể. Xe có chiều dài 5.080 mm, rộng 1.960 mm và cao 1.495 mm, đi cùng trục cơ sở dài 2.960 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu sedan dài hơn 85 mm, rộng hơn 50 mm và có trục cơ sở tăng thêm 60 mm. Việc gia tăng kích thước giúp Seal 07 sở hữu khoang hành lý phía sau dung tích 618 lít.

Riêng phiên bản EV còn có thêm khoang chứa đồ phía trước dung tích 160 lít, mang đến không gian lưu trữ bổ sung cho người dùng. BYD cũng trang bị cho Seal 07 thế hệ mới hệ thống kiểm soát thân xe DiSus-M với công nghệ giảm chấn từ biến, kết hợp hệ thống treo tay đòn kép phía trước và treo độc lập 5 liên kết phía sau.

Hình ảnh xe tại đại lý cho thấy sự xuất hiện của cảm biến LiDAR trên nóc, gợi ý khả năng tích hợp các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao. Tuy nhiên hãng chưa công bố cụ thể những tính năng hỗ trợ người lái, cũng như sự khác biệt về trang bị giữa các phiên bản.

Mẫu xe mới được trang bị "mắt thần" GodEyes đặt ở nóc xe. Ảnh: yanzhao nvsiji.

BYD Seal 07 thế hệ mới có mức giá bán dự kiến khoảng 25.250 USD. Đây chưa phải giá bán chính thức dành cho khách hàng. Để so sánh, Seal 07 EV hiện hành được phân phối với giá 25.500-28.500 USD, trong khi phiên bản hybrid sạc ngoài DM-i có giá 22.500-28.000 USD.

BYD dự kiến công bố giá bán chính thức khi Seal 07 thế hệ thứ 2 ra mắt ngày 5/11, trước khi bắt đầu bàn giao xe ngay trong tháng.

Sự xuất hiện của thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh doanh số Seal 07 tại Trung Quốc đang chịu áp lực. Theo China EV DataTracker, dòng sedan này chỉ bán được 624 chiếc trong tháng 9, bao gồm 296 xe DM-i và 328 xe thuần điện. Doanh số phiên bản hybrid sạc ngoài giảm 54,8% so với tháng trước, trong khi biến thể thuần điện giảm 3,5%.

Việc nâng cấp phạm vi hoạt động, công nghệ sạc cùng hệ thống khung gầm được kỳ vọng sẽ giúp BYD Seal 07 cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc sedan điện và hybrid tại thị trường nội địa.