Sedan cỡ B tháng 10: Mazda2 tăng nhẹ, rút ngắn cách biệt với Honda City

Bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam thường được kỳ vọng tăng sức mua. Tuy nhiên, phân khúc sedan cỡ B lại chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc trong tháng 10/2026 khi phần lớn các mẫu xe đều giảm doanh số so với tháng trước.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, 5 mẫu sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage đạt tổng doanh số 1.813 xe trong tháng 10, giảm 284 xe, tương đương 13,5% so với tháng 9.

Xét về thứ hạng, không có sự xáo trộn nào trong bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Toyota Vios dù tiếp tục dẫn đầu nhưng lượng xe bán ra giảm khá mạnh, còn Honda City cũng không duy trì được đà tăng trưởng của tháng 9. Trong khi đó, Mazda2 lại ngược chiều tăng nhẹ, áp sát hai đối thủ. Hai vị trí cuối lần lượt thuộc về Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage.

Toyota Vios: 659 xe

Toyota Vios bán được 659 xe trong tháng 10, giảm 99 xe, tương đương 13,1% so với mức 758 xe của tháng trước. Dù doanh số đi xuống, mẫu sedan Nhật Bản vẫn duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc với khoảng cách 173 xe so với Honda City.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Vios đạt 7.590 xe, tiếp tục là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất trong nhóm được thống kê.

Toyota Vios dù tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B nhưng lượng xe bán ra giảm khá mạnh. Ảnh: Toyota Từ liêm

Vios duy trì sức hút nhờ thương hiệu Toyota đã tạo dựng được vị thế lâu năm tại Việt Nam, cùng lợi thế về độ bền, khả năng giữ giá và chi phí sử dụng phù hợp. Mẫu xe này cũng đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng gia đình lẫn nhóm mua xe kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, doanh số giảm trong tháng 10 cho thấy sức mua của Vios vẫn chịu ảnh hưởng từ xu hướng chung của thị trường. Sự cạnh tranh từ các dòng MPV và SUV đô thị trong cùng tầm giá cũng khiến mẫu sedan này khó duy trì mức tiêu thụ cao như trước.

Honda City: 486 xe

Honda City đạt doanh số 486 xe trong tháng 10, giảm 131 xe, tương đương 21,2% so với tháng 9. Đây là mức giảm mạnh hơn Toyota Vios, khiến khoảng cách giữa hai mẫu xe tiếp tục nới rộng.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Honda City đạt 5.938 xe, đứng thứ hai toàn phân khúc và kém Toyota Vios 1.652 xe.

Xếp thứ 2 bảng xếp hạng phân khúc sedan cỡ B là Honda City. Ảnh: Y Nhuỵ

City có lợi thế về thiết kế trẻ trung, không gian nội thất tương đối rộng rãi, khả năng vận hành và gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ, người mua xe lần đầu và những người ưu tiên cảm giác lái.

Dù vậy, giá bán tương đối cao so với một số đối thủ cùng phân khúc là một trong những rào cản của City. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ chi phí sở hữu, mẫu xe Honda vẫn cần thêm sức cạnh tranh về giá để duy trì doanh số ổn định.

Mazda2: 475 xe

Trái ngược với hai đối thủ xếp trên, Mazda2 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận tăng trưởng doanh số trong tháng 10. Cụ thể, mẫu xe này bán được 475 chiếc, tăng 11 xe, tương đương 2,4% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, Mazda2 đạt 4.573 xe, đứng thứ ba toàn phân khúc. Khoảng cách với Honda City hiện còn 1.365 xe.

Mazda2 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan cỡ B ghi nhận tăng trưởng doanh số trong tháng 10. Ảnh: Thaco Auto

Mazda2 có lợi thế về thiết kế, trang bị và khả năng linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Bên cạnh đó, việc có cả phiên bản sedan và hatchback giúp mẫu xe này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Dù vậy, mức tăng 2,4% chưa đủ tạo ra sự bứt phá đáng kể. Mazda2 vẫn đứng sau khá xa hai mẫu xe dẫn đầu. Không gian hàng ghế sau và khả năng đáp ứng nhu cầu gia đình đông người chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ cũng là những yếu tố hạn chế sức cạnh tranh của mẫu xe này.

Hyundai Accent: 158 xe

Hyundai Accent tiếp tục đứng thứ tư với 158 xe bán ra trong tháng 10, giảm 46 xe, tương đương 22,5% so với tháng 9.

Sau 10 tháng đầu năm, tổng doanh số của mẫu sedan Hàn Quốc đạt 2.803 xe, thấp hơn đáng kể so với nhóm ba mẫu xe Nhật Bản dẫn đầu.

Accent từng là một trong những mẫu sedan cỡ B có sức tiêu thụ tốt tại Việt Nam nhờ giá bán cạnh tranh, thiết kế hiện đại và trang bị phong phú. Tuy nhiên, sức hút của mẫu xe này đang suy giảm trong bối cảnh phân khúc ngày càng cạnh tranh.

Dù thường xuyên được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, Accent vẫn chưa tạo được sự cải thiện rõ rệt về doanh số. Điều này cho thấy lợi thế về giá không còn đủ để giúp mẫu xe duy trì sức hút trước sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Mitsubishi Attrage: 35 xe

Mitsubishi Attrage tiếp tục xếp cuối bảng phân khúc sedan cỡ B với doanh số chỉ đạt 35 xe trong tháng 10, giảm 19 xe, tương đương 35,2% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe có tỷ lệ sụt giảm mạnh nhất phân khúc.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Attrage đạt 961 xe, thấp nhất trong 5 mẫu xe được thống kê.

Mitsubishi Attrage tiếp tục xếp cuối bảng phân khúc sedan cỡ B với doanh số chỉ đạt 35 xe trong tháng 10.

Attrage có lợi thế về giá bán tương đối thấp, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, mẫu xe này đã có thời gian dài không được nâng cấp lớn, khiến thiết kế và trang bị khó cạnh tranh với các đối thủ mới hơn.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến công nghệ, tiện nghi và thiết kế, những hạn chế về sản phẩm khiến Attrage gặp khó trong việc cải thiện sức tiêu thụ, ngay cả khi có lợi thế về giá.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!