Sedan cao cấp ngang cỡ Mercedes-Benz trang bị động cơ 2in1, chạy 240km không tốn 1 giọt xăng, giá từ 743 triệu đồng

Sedan cao cấp ngang cỡ Mercedes-Benz trang bị động cơ 2in1, chạy 240km

SUV Hongqi H7 PHEV 2027.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, phân khúc sedan điện hóa tại Trung Quốc tiếp tục có thêm sản phẩm mới khi Hongqi H7 PHEV 2027 chính thức trình làng với ba phiên bản, đáng chú ý bởi kích thước hơn 5 m, hệ truyền động hybrid cắm điện và phạm vi chạy thuần điện lên tới 240km.

Ngoài khả năng chạy điện khá dài đối với một mẫu PHEV, Hongqi còn đưa lên H7 nhiều trang bị cao cấp như màn hình 15,6 inch, chip Snapdragon 8295P, ghế massage, tủ lạnh, âm thanh Bose 18 loa và hệ thống giảm xóc thích ứng CDC.

Đặc biệt, phiên bản dẫn động bốn bánh sở hữu công suất hệ thống lên tới 651 mã lực, đưa H7 PHEV vào nhóm sedan plug-in hybrid có hiệu năng đáng chú ý.

Hongqi H7 PHEV 2027 sở hữu kích thước dài 5.060 mm, rộng 1.910 mm và cao 1.480 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.970 mm.

Hongqi H7 PHEV 2027 sở hữu kích thước dài 5.060 mm.

Với chiều dài vượt 5m và trục cơ sở gần 3m, H7 PHEV có kích thước lớn hơn đáng kể so với những sedan hạng D quen thuộc như Toyota Camry hay Kia K5. Vì vậy, việc gọi xe là mẫu "cùng cỡ Camry" chỉ mang tính tương đối về nhóm sedan chứ không phản ánh chính xác kích thước thực tế.

Ngoại thất H7 PHEV tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế dành cho dòng xe năng lượng mới của Hongqi. Phần đầu nổi bật với khu vực lưới tản nhiệt được xử lý gần như kín, kết hợp các họa tiết dọc đặc trưng của thương hiệu.

Cụm đèn trước được tạo hình thanh mảnh, trong khi nắp ca-pô xuất hiện nhiều đường gân. Xe còn có tay nắm cửa dạng bán ẩn và bộ mâm đa chấu.

Phía sau sử dụng cụm đèn LED tạo hình riêng, tên thương hiệu Hongqi đặt tại trung tâm và một số chi tiết màu tối ở khu vực cản.

Thay đổi đáng chú ý hơn xuất hiện trong cabin. Người lái có bảng đồng hồ LCD 8,88 inch, màn hình trung tâm nổi 15,6 inch với độ phân giải 2.5K và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD kích thước hiển thị tương đương 30 inch.

Bản AWD mạnh tới 651 mã lực.

Hệ thống giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, đi kèm nền tảng Lingxi Cockpit 5.0 và các tính năng tương tác AI.

Xe hỗ trợ kết nối điện thoại, trong đó có Apple CarPlay. Danh sách tiện nghi còn có vô-lăng sưởi, ghế trước chỉnh điện với sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế phía sau cũng được trang bị chức năng sưởi và thông gió.

Đáng chú ý, H7 PHEV còn có tủ lạnh trên xe và hệ thống âm thanh Bose 18 loa, hỗ trợ Dolby Atmos 7.1.4.

Khác với những phiên bản H7 sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, Hongqi H7 PHEV 2027 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện với động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện.

Hongqi cung cấp cả cấu hình dẫn động hai bánh và bốn bánh. Ở cấu hình dẫn động hai bánh, công suất hệ thống được công bố ở mức khoảng 378 mã lực.

Đáng chú ý hơn là phiên bản AWD. Việc bổ sung mô-tơ điện cho cầu còn lại giúp tổng công suất hệ thống tăng lên tới 651 mã lực.

Với bản dẫn động hai bánh sử dụng pin nhỏ, phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện được công bố ở mức 180 km. Phiên bản pin 30,3 kWh nâng con số lên tới 240 km. Bản dẫn động bốn bánh có tầm hoạt động thuần điện khoảng 210 km.

Điểm cần lưu ý là tất cả những con số trên được đo theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Phạm vi thực tế có thể thấp hơn tùy tốc độ, nhiệt độ, điều hòa, tải trọng, địa hình và cách sử dụng xe.

Dù vậy, dung lượng pin trên 30 kWh và mức công bố 240km cho thấy H7 PHEV được thiết kế để người dùng có thể thực hiện phần lớn những hành trình hằng ngày chỉ bằng điện nếu có điều kiện sạc thường xuyên. Khi cần đi xa, động cơ xăng 1.5T sẽ giúp loại bỏ áp lực phải tìm trạm sạc như trên ô tô thuần điện.

Phạm vi kết hợp là một trong những thông số nổi bật nhất trên Hongqi H7 PHEV. Theo số liệu công bố tại Trung Quốc, phiên bản dẫn động hai bánh có tổng phạm vi hoạt động khoảng 1.894 km hoặc 1.954 km, tùy cấu hình pin.

Đổ đầy xăng, sạc đầy pin có thể đi gần 2.000km.

Bản dẫn động bốn bánh đạt hơn 1.574 km khi pin được sạc đầy và bình nhiên liệu được đổ đầy.

Tương tự phạm vi chạy điện, tổng quãng đường gần 2.000 km là kết quả theo điều kiện và phương pháp thử nghiệm của nhà sản xuất tại Trung Quốc, không đồng nghĩa người dùng luôn có thể đạt con số này trong thực tế.

H7 PHEV còn sử dụng hệ thống treo độc lập với MacPherson ở phía trước và đa liên kết phía sau.

Đáng chú ý, cả ba phiên bản đều được trang bị giảm xóc điều khiển điện tử CDC, có khả năng thay đổi đặc tính giảm chấn dựa trên điều kiện vận hành. Trang bị này hướng đến việc cân bằng giữa độ êm khi đi phố và khả năng kiểm soát thân xe ở tốc độ cao.

Hệ thống Sinan được Hongqi phát triển cùng Zhuoyu cung cấp khoảng 22 chức năng hỗ trợ an toàn, bao gồm camera 360 độ với chế độ quan sát mô phỏng gầm xe, hỗ trợ giữ xe ở trung tâm làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ chuyển làn.

Xe còn có nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo giới hạn tốc độ và hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Giá sedan Hongqi H7 PHEV 202

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Hongqi H7 PHEV 2027 vừa ra mắt tại Trung Quốc với 3 phiên bản, mức giá niêm yết từ 191.800-231.800 Nhân dân tệ (tương đương 743,43-898,48 triệu đồng).

Với giá 191.800-231.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 743-898 triệu đồng), Hongqi H7 PHEV 2027 cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao của thị trường xe điện hóa Trung Quốc.

Nếu chỉ quy đổi tiền tệ, mức khởi điểm khoảng 743 triệu đồng nằm trong vùng giá của nhiều sedan phổ thông cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách so sánh này chỉ mang tính tham khảo bởi H7 PHEV chưa có giá bán tại Việt Nam, đồng thời mức giá nếu xe được nhập khẩu sẽ chịu tác động của thuế, phí và chính sách phân phối.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở những gì Hongqi đưa vào sản phẩm: thân xe dài hơn 5 m, trục cơ sở 2.970 mm, màn hình 15,6 inch, chip Snapdragon 8295P, âm thanh Bose 18 loa, giảm xóc CDC và hệ truyền động PHEV có công suất tối đa tới 651 mã lực.

Đặc biệt, khả năng chạy thuần điện tới 240 km theo CLTC giúp H7 PHEV có thể đảm nhiệm vai trò của một chiếc xe điện trong phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày, nhưng vẫn giữ động cơ xăng để phục vụ những hành trình dài.

Đây cũng chính là lợi thế mà ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang khai thác ở phân khúc PHEV: tăng dung lượng pin để thu hẹp khoảng cách trải nghiệm với ô tô thuần điện, đồng thời duy trì sự linh hoạt của động cơ đốt trong.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attrage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.