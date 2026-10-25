Séc ra mắt xe chiến đấu bộ binh CV90 MkIV với hệ thống phòng vệ chủ động

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems Hägglunds của Thụy Điển lần đầu giới thiệu công khai xe chiến đấu bộ binh CV9030 MkIV với cấu hình dành riêng cho Quân đội Séc tại triển lãm Future Forces 2026 ở Prague ngày 21/10.

Đây là một bước tiến trong chương trình thay thế các xe chiến đấu bộ binh BVP-2 có nguồn gốc từ Liên Xô bằng phương tiện bánh xích phương Tây hiện đại hơn.

CV9030 MkIV thuộc thế hệ thứ 5 của dòng xe chiến đấu bộ binh CV90. Theo BAE Systems, xe sử dụng động cơ có công suất tối đa 1.000 mã lực, kết hợp hộp số X300 nâng cấp.

Trọng lượng toàn bộ của xe có thể đạt 38 tấn, tăng khoảng 3 tấn so với mức 35 tấn của cấu hình trước đó.

Phần tải trọng bổ sung tạo điều kiện tích hợp thêm giáp, cảm biến và thiết bị tác chiến điện tử mà vẫn duy trì khả năng cơ động.

Xe được trang bị tháp pháo D Series cùng pháo tự động 30 mm. Séc lựa chọn cỡ pháo này thay vì phương án 35 mm, một phần nhằm bảo đảm khả năng tương thích hậu cần và đạn dược với các phương tiện quân sự đang sử dụng.

Hệ thống điều khiển và kiến trúc điện tử mới cũng tạo điều kiện tích hợp thêm vũ khí, cảm biến và các thiết bị nhiệm vụ trong tương lai.

Điểm đáng chú ý của cấu hình dành cho Séc là hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist do công ty Elbit Systems của Israel phát triển. Hệ thống có nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa đang tiếp cận, bao gồm tên lửa chống tăng và một số loại đạn tấn công.

Trong bối cảnh UAV trinh sát, UAV cảm tử và đạn tuần kích ngày càng phổ biến, khả năng bảo vệ chủ động được xem là một lớp phòng thủ bổ sung cho xe bọc thép.

Bên cạnh đó, cấu hình xe có khả năng tích hợp thiết bị gây nhiễu nhằm đối phó UAV và thiết bị nổ tự chế. Iron Fist đảm nhiệm chức năng đánh chặn vật lý, trong khi thiết bị gây nhiễu tìm cách làm gián đoạn hoạt động của một số mối đe dọa điện tử.

Bộ Quốc phòng Séc cho biết, các xe được chuẩn bị để có thể lắp đặt thiết bị gây nhiễu theo yêu cầu nhiệm vụ.

Chương trình của Séc bao gồm 246 xe CV90 MkIV với 7 biến thể. Theo kế hoạch được công bố, 39 xe sẽ được sản xuất tại Thụy Điển và 207 xe tại Séc, với thời hạn bàn giao cuối cùng dự kiến vào năm 2030.

Ít nhất 40% giá trị hợp đồng được dành cho sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, với các doanh nghiệp Séc tham gia sản xuất khung gầm, lắp ráp, tích hợp hệ thống và phát triển thiết bị huấn luyện.

Việc đưa CV9030 MkIV vào trang bị không chỉ giúp Séc hiện đại hóa lực lượng bộ binh cơ giới mà còn mở rộng năng lực sản xuất và bảo đảm kỹ thuật trong nước.

Sự kết hợp giữa hỏa lực, khả năng cơ động, bảo vệ chủ động và khả năng nâng cấp điện tử cho thấy xu hướng phát triển xe chiến đấu bộ binh châu Âu đang chuyển mạnh sang khả năng sống sót trước các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại.