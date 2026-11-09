Séc ký hợp đồng lớn bán máy bay huấn luyện L-39 Skyfox

Cộng hòa Séc đã nhận được lời đề nghị từ Algeria nhằm mua khoảng 12 đến 24 máy bay huấn luyện L-39 Skyfox do Công ty Aero Vodochody sản xuất.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc - ông Karel Havlíček đã công bố khả năng giao số lượng máy bay theo yêu cầu sau các cuộc đàm phán với phía Algeria.

Các cuộc đàm phán về việc mua máy bay huấn luyện L-39 Skyfox bắt đầu diễn ra trong chuyến thăm Algeria vào ngày 26 - 27/10 của phái đoàn Cộng hòa Séc do Thủ tướng Andrej Babiš dẫn đầu.

Tuyên bố chính thức của chính phủ Séc sau chuyến thăm đã liệt kê việc giao máy bay huấn luyện do Công ty Aero Vodochody sản xuất là một trong những lĩnh vực hợp tác được thảo luận.

Máy bay L-39 Skyfox thế hệ mới đang được xem xét để thay thế những chiếc L-39 Albatros cổ điển của Không quân Algeria, với số lượng ước tính khoảng 40 chiếc theo những thông tin bên lề cuộc đàm phán.

Trước đó vào ngày 22/8/2024, Mena Defense đã đưa tin về việc một chiếc L-39NG dùng cho mục đích trình diễn đã đến Algeria để thử nghiệm, như một phần trong quá trình xem xét khả năng mua loại máy bay này để phục vụ huấn luyện phi công.

L-39 Skyfox, trước đây được định danh L-39NG (Thế hệ tiếp theo), là máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi dùng cho đào tạo bay cơ bản và nâng cao. Thiết kế cũng bao gồm khả năng thực hiện vai trò phi cơ tấn công hạng nhẹ và trinh sát.

Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams International FJ44-4M với lực đẩy tối đa 16,86 kN, thiết bị hiển thị đa chức năng, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Kèm theo đó là hệ thống vận hành và lưu trữ rảnh tay (HOTAS), thiết bị liên lạc kỹ thuật số và bộ thiết bị điện tử hàng không kiến ​​trúc mở... giúp mô phỏng hoạt động của tiêm kích hiện đại.

Máy bay L-39 Skyfox có trọng lượng cất cánh tối đa 5.600 kg, tốc độ lớn nhất 907 km/h, tầm bay 1.900 km với nhiên liệu bên trong và thời gian bay liên tục lên đến 3 giờ 45 phút. Khung máy bay có tuổi thọ lên đến 15.000 giờ hoạt động.

Trước Algeria, Việt Nam chính là khách hàng lớn nhất của dòng máy bay huấn luyện phản lực này, với hợp đồng mua 12 chiếc L-39NG đã được đối tác thực hiện một cách đầy đủ.

Sau thời gian phục vụ đào tạo phi công, các máy bay L-39NG của Việt Nam đã được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu, khi thực hành ném bom, bắn đạn thật trong một cuộc huấn luyện định kỳ mới đây.