Seawolf: Vì sao Mỹ tạo ra tàu ngầm đắt nhất để săn tàu ngầm Liên Xô?

Cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, Mỹ đứng trước một bài toán mới dưới lòng đại dương.

Hải quân Liên Xô không còn chỉ sở hữu những tàu ngầm được thiết kế để hoạt động gần bờ, mà đang phát triển các thế hệ tàu ngầm hạt nhân có khả năng hoạt động xa, nhanh và khó phát hiện hơn.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các tàu ngầm thuộc thế hệ mới khiến Washington phải tìm cách duy trì ưu thế trong cuộc chiến săn ngầm.

Mỹ vì thế bắt đầu chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới, sau này trở thành lớp Seawolf.

Mục tiêu không đơn thuần là tạo ra một tàu ngầm mạnh hơn lớp Los Angeles, mà là xây dựng một nền tảng có khả năng truy tìm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương trong những môi trường tác chiến khắc nghiệt.

Yêu cầu đặt ra rất cao. Tàu phải đủ êm để nghe thấy đối phương trước khi bị phát hiện, đủ nhanh để tiếp cận hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sở hữu hệ thống sonar và cảm biến mạnh để phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn.

Hải quân Mỹ hiện mô tả tàu ngầm lớp Seawolf là loại đặc biệt yên tĩnh, nhanh, được trang bị hỏa lực mạnh và các cảm biến tiên tiến. Tàu có 8 ống phóng ngư lôi và khoang vũ khí có thể chứa tới 50 vũ khí.

Đổi lại, mọi yêu cầu đều khiến chi phí tăng vọt. Tài liệu Quốc hội Mỹ năm 1993 dẫn số liệu của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ cho biết chi phí thực tế tính cả nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá đối với 2 tàu đầu tiên từng được ước tính lên tới khoảng 5,2 tỷ USD mỗi chiếc theo giá thời điểm đó.

Seawolf vì vậy trở thành biểu tượng của tư duy "chất lượng hơn số lượng": Mỹ chấp nhận một thiết kế cực kỳ đắt đỏ để tạo ra một tàu ngầm có ưu thế vượt trội trong cuộc đấu dưới lòng biển.

USS Seawolf được đưa vào biên chế năm 1997. Tuy nhiên, Chiến tranh Lạnh kết thúc khiến nhu cầu chế tạo một hạm đội lớn loại tàu này giảm mạnh.

Cuối cùng, Mỹ chỉ hoàn thiện 3 tàu ngầm lớp Seawolf, gồm tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Seawolf, USS Connecticut và USS Jimmy Carter.

Điều đáng chú ý là dù chương trình Seawolf bị rút ngắn, những công nghệ được phát triển cho nó vẫn có ảnh hưởng lâu dài tới lực lượng tàu ngầm Mỹ.

Và đó cũng là lý do Seawolf trở thành một trong những chương trình tàu ngầm đặc biệt nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.