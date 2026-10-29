Seaprodex (SEA): SCIC tiếp tục ế lô cổ phần 8.500 tỷ đồng gắn liền khu đất vàng Đồng Khởi

Hai lần đấu giá bất thành lô cổ phần định giá hơn 100.000 đồng mỗi đơn vị

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán SEA) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu. Phiên đấu giá này dự kiến diễn ra vào sáng ngày 02/11/2026 nhưng phải hủy bỏ do đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào chiều ngày 26/10/2026, cơ quan tổ chức không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 1251 ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên chào bán cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tiến hành. Theo kế hoạch ban đầu, SCIC đưa ra đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA. Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần này lên tới 8.509,1 tỷ đồng, tương đương mức giá trung bình là 107.400 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Đây không phải là lần đầu tiên đợt thoái vốn của SCIC tại doanh nghiệp này gặp khó khăn. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã phải thông báo hủy phiên bán đấu giá theo lô đối với lượng cổ phần SEA nói trên vào ngày 29/9/2026 với cùng lý do vắng bóng nhà đầu tư đăng ký. Về cơ cấu sở hữu tính tới giữa năm 2026, Seaprodex có ba cổ đông lớn bao gồm SCIC nắm giữ 63,38% vốn, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp sở hữu 24,03% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn và 4,15% vốn còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ.

Khu đất vàng Đồng Khởi và lịch sử thay đổi cổ đông liên tục

Điểm thu hút sự chú ý nhất của Seaprodex đối với giới đầu tư không nằm ở mảng kinh doanh cốt lõi mà đến từ khối tài sản bất động sản doanh nghiệp này đang quản lý. Seaprodex hiện sở hữu khu đất vàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 1.500 mét vuông tọa lạc tại số 2, số 4 và số 6 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn (trước đây là phường Bến Nghé, quận 1). Khối tài sản này từng được nhiều tổ chức lớn trong nước quan tâm nhưng các kế hoạch triển khai dự án đều bị đình trệ trong một thời gian rất dài.

Nhìn lại quá khứ, vào năm 2011, vị trí đắc địa này từng được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, khu thương mại và khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cao 20 tầng với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Seaprodex đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Geleximco, hoàn thành phương án kiến trúc vào năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2016, phương án này bị hủy bỏ do cổ đông lớn không đồng thuận, dẫn đến việc hợp tác bị dừng lại hoàn toàn và Geleximco chính thức rút lui.

Sự gián đoạn của dự án bất động sản kéo theo những đợt xáo trộn cơ cấu cổ đông liên tiếp tại doanh nghiệp. Sau sự rời đi của Geleximco, Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã xuất hiện và mua lại 20,1% vốn tại Seaprodex. Tổ chức này cũng nhanh chóng rút vốn chỉ trong năm 2017 và nhượng lại cho một nhóm cổ đông cá nhân khác. Biến động tiếp tục diễn ra trong những năm gần đây khi Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX) cùng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ thâu tóm tổng cộng 23,92% vốn điều lệ trong năm 2024 nhưng lại bất ngờ thoái gần hết toàn bộ lượng cổ phần này vào tháng 8/2025.