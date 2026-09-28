Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA) dự kiến chi 62 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 16/10.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 22/9. Với 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Seaprodex dự kiến chi cho đợt này khoảng 62 tỷ đồng, qua đó hoàn tất kế hoạch cổ tức năm 2025.

Seaprodex chi 62 tỷ đồng trả cổ tức, SCIC dự kiến nhận 40 tỷ đồng (Ảnh: Vietstock).

Trong những năm gần đây, Seaprodex duy trì việc trả cổ tức bằng tiền. Cuối tháng 10/2024, doanh nghiệp thanh toán 500 đồng/cổ phiếu, trong khi mức chi trả vào tháng 10/2025 là 550 đồng/cổ phiếu.

SCIC hiện là cổ đông lớn nhất của Seaprodex với tỉ lệ sở hữu 63,38%. Với tỉ lệ này, SCIC dự kiến nhận khoảng 40 tỷ đồng cổ tức.

CTCP Địa ốc Ngân Hiệp - doanh nghiệp thuộc Novaland hiện sở hữu 24,03% vốn và có thể nhận khoảng 15 tỷ đồng. CTCP Đầu tư REDWOOD nắm 8,44% vốn, tương ứng khoảng 5,3 tỷ đồng cổ tức.

Việc Seaprodex thực hiện chi trả cổ tức diễn ra sau khi phiên đấu giá 79,2 triệu cổ phiếu SEA thuộc sở hữu của SCIC bị hủy. HNX cho biết đến hết thời hạn đăng ký ngày 22/9 không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 23/9/2026.

Sau khi phiên đấu giá không thành công, SCIC tiếp tục nắm giữ 63,38% vốn tại Seaprodex.

Trước đó, SCIC đưa ra mức giá khởi điểm hơn 8.500 tỷ đồng cho toàn bộ lô cổ phần, tương đương hơn 107.400 đồng/cổ phiếu và định giá vốn hóa Seaprodex khoảng 13.400 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Seaprodex ghi nhận lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm gần nhất, doanh nghiệp có gần 2.200 tỷ đồng tài sản dài hạn, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang khoảng 693 tỷ đồng. Khoản mục này phần lớn liên quan đến quyền sử dụng khu đất 1.458 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, khu vực trung tâm Tp.HCM.

Khu đất này được quy hoạch phát triển dự án phức hợp cao 20 tầng. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ năm 2017, song khu đất vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên UPCoM, cổ phiếu SEA từng tăng lên 77.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/9, cao hơn khoảng 50% so với đầu tháng 8/2026. Sau đó, cổ phiếu giảm trở lại và đóng cửa phiên 25/9 tại 52.000 đồng/cổ phiếu.