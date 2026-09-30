Sean “Diddy” Combs tiếp tục được rút ngắn thời gian ngồi tù

Sean “Diddy” Combs một lần nữa được cập nhật ngày mãn hạn tù sớm hơn dự kiến. Theo dữ liệu của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ (Federal Bureau of Prisons) được Page Six kiểm tra, nam rapper hiện dự kiến được trả tự do vào ngày 21/1/2028.

TMZ là đơn vị đầu tiên đưa tin về thay đổi này hôm 30/9. Trước đó, Page Six xác nhận ngày mãn hạn của Combs đã được điều chỉnh thành 5/2/2028. Trước đó nữa, thời điểm này từng được rút từ 23/2 xuống 24/1/2028, bất chấp việc Combs vướng vào một vụ xô xát với bạn tù hồi tháng 7 và sau đó bị đưa vào khu biệt giam.

Sean “Diddy” Combs một lần nữa được cập nhật ngày mãn hạn tù sớm hơn dự kiến.

Đầu tháng 9, ngày mãn hạn của nam rapper từng được cập nhật thành 20/2/2028, trong khi thời điểm ban đầu được ấn định là tháng 6/2028.

Theo TMZ, Combs đã xảy ra xô xát với một tù nhân khác sau khi bị xúc phạm. Hai người được cho là đã xô đẩy nhau trước khi nhân viên nhà tù can thiệp và tách họ ra. Một nguồn tin cho biết Combs đã tự bảo vệ mình trong vụ việc. Sau đó, nam rapper bị đưa vào khu biệt giam trước khi được thả ra vào tháng 8.

Khi được Page Six liên hệ, Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết vì lý do riêng tư, an toàn và an ninh, cơ quan này không công khai điều kiện giam giữ của bất kỳ tù nhân nào, bao gồm nơi ở trong trại giam, cũng như không bình luận về việc một tù nhân cụ thể có đang bị cáo buộc, điều tra hoặc chịu biện pháp kỷ luật hay không.

Tháng 7/2025, Combs bị kết tội hai tội danh liên quan đến việc vận chuyển người phục vụ hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, nam rapper được tuyên không có tội đối với hai cáo buộc buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng ép và một cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức. Sau khi nhận mức án 50 tháng tù, Combs được chuyển từ Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York đến FCI Fort Dix ở New Jersey.

Combs nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái dù đang đối mặt với nhiều vụ kiện cáo buộc anh có nhiều hành vi khác nhau.

Combs nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái dù đang đối mặt với nhiều vụ kiện cáo buộc anh có nhiều hành vi khác nhau.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng này, luật sư của Combs đã rút khỏi vai trò đại diện cho nam rapper trong vụ kiện phỉ báng trị giá 100 triệu USD chống lại NewsNation và một số bên liên quan.

Trong hồ sơ gửi tòa, luật sư Michael Tremonte thuộc hãng luật Sher Tremonte cáo buộc Combs chưa thanh toán một khoản đáng kể tiền phí, chi phí và các khoản phát sinh, đồng thời cho rằng anh đã chậm thanh toán phí pháp lý trong khoảng 6 tháng. Phía luật sư cũng cho rằng Combs không hợp tác và thiếu trao đổi cần thiết, khiến việc đại diện pháp lý trở nên khó khăn.

Combs phản bác cáo buộc này, cho biết anh chủ động thay luật sư vì không muốn bị tính phí quá cao hoặc phát sinh những khoản chưa từng được phê duyệt. Nam rapper khẳng định đây đơn thuần là vấn đề kinh doanh và tranh chấp về các khoản phí chưa được anh chấp thuận.

Trong khi đó, Tremonte tiếp tục cho rằng họ rút khỏi vụ kiện vì Combs không thanh toán các hóa đơn quá hạn và trở nên thiếu hợp tác, đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng phía luật sư đã tính phí quá cao.