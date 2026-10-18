Sean "Diddy" Combs bất ngờ bị chuyển nhà tù sau khi nhập viện

Theo Page Six, Sean "Diddy" Combs đã được chuyển khỏi nhà tù liên bang FCI Fort Dix ở bang New Jersey và hiện đang thụ án tại FCI Allenwood, bang Pennsylvania. Đây là cơ sở giam giữ liên bang có mức độ an ninh thấp. Thông tin được Cục Nhà tù Liên bang Mỹ xác nhận vào ngày 16/10.

"Chúng tôi xác nhận Sean Combs đã được chuyển đến FCI Allenwood Low vào thứ sáu, ngày 16/10/2026", đại diện cơ quan này cho biết. Tuy nhiên, phía Cục Nhà tù Liên bang Mỹ từ chối tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định chuyển trại.

Sean "Diddy" Combs đã được chuyển khỏi nhà tù liên bang FCI Fort Dix.

"Vì lý do riêng tư, an toàn và an ninh, chúng tôi không thảo luận về điều kiện giam giữ của bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả lý do chuyển trại", đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, việc chuyển nhà tù diễn ra chỉ vài ngày sau khi Sean "Diddy" Combs gặp sự cố sức khỏe trong thời gian thụ án tại New Jersey.

Trước đó, ngày 10/10, nam rapper được đưa đến bệnh viện để điều trị chấn thương vùng đầu. Theo thông tin Page Six đăng tải, Sean "Diddy" Combs được cho là đã va đầu vào giường tầng, dẫn đến vết thương chảy máu. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng xuất hiện những thông tin trái chiều.

TMZ từng đưa tin Sean "Diddy" Combs có thể đã xảy ra xô xát với Christopher Coke, người còn được biết đến với biệt danh Dudus - một nhân vật từng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại Jamaica.

Theo nguồn tin này, mâu thuẫn được cho là xuất phát từ sự bất bình của một số phạm nhân sau khi NBC News đăng tải bài điều tra về những đặc quyền mà Sean "Diddy" Combs bị cáo buộc được hưởng trong tù.

Cụ thể, 4 người đàn ông giấu tên, được cho là từng ở cùng khu giam giữ với nam rapper, cáo buộc anh có thể tiếp cận rượu cao cấp, điện thoại di động và thậm chí được massage trong thời gian thụ án. Dù vậy, những thông tin này vẫn chưa được xác nhận độc lập. Đặc biệt, gia đình Sean "Diddy" Combs đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nam rapper bị thương do đánh nhau với phạm nhân khác.

Trong chương trình The Breakfast Club ngày 15/10, Loren LoRosa cho biết cô đã trao đổi với một thành viên trong gia đình Sean "Diddy" Combs. Người này khẳng định hoàn toàn không có vụ ẩu đả nào xảy ra. Theo Loren LoRosa, gia đình nam rapper chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến vết thương trên đầu anh, nhưng bác bỏ những suy đoán về một vụ xung đột nghiêm trọng.

Người thân Sean "Diddy" Combs cũng bày tỏ sự không hài lòng khi thông tin anh nhập viện bị tiết lộ ra bên ngoài.

Trước đó, người thân Sean "Diddy" Combs cũng bày tỏ sự không hài lòng khi thông tin anh nhập viện bị tiết lộ ra bên ngoài.

Trước đó, đại diện của nam rapper cho biết ê-kíp không có khả năng tự xác minh những thông tin liên quan đến vụ xô xát được đồn đoán. Điều họ quan tâm nhất lúc này là tình trạng sức khỏe và sự an toàn của Sean "Diddy" Combs.

Về tình hình pháp lý, Sean "Diddy" Combs bị kết tội với hai cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển người nhằm mục đích mại dâm vào tháng 7/2025. Đến tháng 10 cùng năm, nam rapper bị tuyên án 50 tháng tù giam. Theo lịch trình hiện tại, Sean "Diddy" Combs dự kiến được trả tự do vào ngày 2/3/2028.

Việc nam rapper bất ngờ được chuyển sang cơ sở giam giữ mới tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố liệu quyết định này có liên quan đến chấn thương gần đây hay những tranh cãi về điều kiện sinh hoạt trong tù của anh hay không.