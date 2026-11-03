SeABank (SSB): Tăng vốn điều lệ lên gần 35.000 tỷ đồng sau đợt phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP

Chính thức tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP

Ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2370 chính thức chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã chứng khoán SSB, SeABank) thực hiện việc tăng vốn điều lệ. Căn cứ theo quyết định này, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ mức 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm trị giá 400 tỷ đồng đến từ kết quả của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.

Đợt phát hành cổ phiếu ESOP này đã được ngân hàng triển khai và báo cáo kết quả hoàn tất vào tháng 8 năm 2026. Báo cáo ghi nhận toàn bộ 40 triệu cổ phiếu đã được phát hành thành công, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Lượng cổ phiếu này được phân phối với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu cho 481 cán bộ nhân viên được đánh giá có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại hệ thống. Đây là lần thứ 5 SeABank triển khai chương trình ESOP, qua đó thể hiện sự ghi nhận những đóng góp thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích sự gắn bó lâu dài của nguồn nhân lực chất lượng cao với tổ chức.

Sự kiện tăng vốn lần này đánh dấu đợt gia tăng bộ đệm vốn thứ hai của SeABank tính từ đầu năm 2026 đến nay, hoàn thành trọn vẹn kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trước đợt phát hành ESOP, ngân hàng cũng đã thực hiện tăng thêm 5.838 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 20,5%.

Nâng cao năng lực tài chính và đầu tư công nghệ số

Quy mô vốn điều lệ xấp xỉ 35.000 tỷ đồng tạo ra nguồn lực tài chính đáng kể để SeABank củng cố nền tảng hoạt động cốt lõi. Nguồn vốn gia tăng đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tỷ lệ an toàn vốn theo quy chuẩn của Ngân hàng Nhà nước.

Bộ đệm vốn dày dặn hơn cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhà băng này tăng cường dòng tiền đầu tư trực tiếp vào hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin. Các dự án thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện sẽ được cung cấp đủ nguồn lực tài chính để triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, từ đó tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Với quy mô vốn lớn hơn, ngân hàng có thêm dư địa để mở rộng quy mô hoạt động tín dụng, tiếp cận các tệp khách hàng tiềm năng và gia tăng thị phần trong môi trường cạnh tranh. Nền tảng tài chính được củng cố vững chắc được xem là cơ sở quan trọng giúp ngân hàng nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng hiệu quả với những biến động khó lường của thị trường tài chính và thực thi các mục tiêu phát triển chiến lược trong chu kỳ mới.