SeABank (SSB): Lợi nhuận quý III tăng 37,5%, tổng tài sản vượt mốc 429.300 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III khởi sắc nhờ nguồn thu cốt lõi duy trì ổn định

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã chứng khoán SSB, SeABank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.315 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với đà tăng này, lợi nhuận sau thuế trong quý cũng đạt gần 1.052 tỷ đồng. Ban lãnh đạo nhà băng cho biết kết quả kinh doanh quý III được cải thiện chủ yếu nhờ sự tăng trưởng ổn định của thu nhập lãi thuần và sự bứt phá từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt mức 3.940 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào thành quả này là thu nhập lãi thuần với 7.132 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 103% kế hoạch đề ra cho giai đoạn 9 tháng. Bên cạnh mảng tín dụng cốt lõi, hoạt động dịch vụ cũng mang về khoản lãi thuần gần 584 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 5,8%. Đáng chú ý nhất, mảng kinh doanh ngoại hối thể hiện sức bật mạnh mẽ khi đóng góp gần 735 tỷ đồng tiền lãi, cao gấp 145,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đã chính thức vượt mốc 429.376 tỷ đồng, mở rộng 8,31% so với thời điểm đầu năm. Sự gia tăng tài sản đi kèm với việc đẩy mạnh cấp vốn ra nền kinh tế. Dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng đạt 272.634 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 11,3% và vượt kế hoạch đề ra cho 9 tháng. Ở phía nguồn vốn, tổng huy động từ tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá cũng tăng 9,48% lên mức gần 242.809 tỷ đồng. Dù mở rộng tín dụng nhanh chóng, chất lượng tài sản vẫn được giữ vững với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,28%, thấp hơn ngưỡng kiểm soát 3% được đặt ra trong kế hoạch kinh doanh.

Hoàn tất kế hoạch tăng vốn và duy trì trách nhiệm xã hội

Cùng với việc duy trì nhịp độ kinh doanh, SeABank cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để củng cố nền tảng tài chính. Vào ngày 28/10/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành văn bản chấp thuận cho SeABank tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng. Động thái này đánh dấu việc ngân hàng đã hoàn thành trọn vẹn phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguồn vốn mới được bổ sung trực tiếp giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động và tạo đà cho các kế hoạch tăng trưởng tín dụng dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thương mại, trách nhiệm an sinh xã hội cũng là một điểm nhấn trong hoạt động của SeABank. Doanh nghiệp vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Trong khoảng thời gian này, ngân hàng đã giải ngân tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng cho các chương trình tiêu biểu bao gồm hỗ trợ xóa nhà tạm và nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho trẻ em nghèo và tri ân người có công với cách mạng.

Nhờ việc cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội, SeABank lần thứ tư liên tiếp được Bộ Công thương bình chọn và vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Cùng với đó, ngân hàng cũng được xướng tên ở vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026 và đứng thứ 36 trong danh sách 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.